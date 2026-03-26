Derrame en el Golfo de México: daños a fauna y pesca podrían durar décadas, advierte experto

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El derrame de petróleo en el Golfo de México ya muestra impactos en fauna, ecosistemas y comunidades, mientras persisten dudas sobre su origen, alcance real y si está bajo control.

En entrevista para el noticiero A las Nueve en Uno, Juan Manuel Orozco, oficial de proyectos en la organización Conexiones Climáticas, advirtió que la falta de información oficial impide dimensionar completamente el desastre.

Mancha de petróleo en el Golfo de México creció en días

De acuerdo con imágenes satelitales analizadas por la organización, el derrame comenzó a observarse entre el 13 y 14 de febrero cerca del complejo de plataformas.

En esos días, la mancha alcanzaba más de 5 mil hectáreas, pero, para el 17 de febrero, ya se había expandido a 300 kilómetros cuadrados.

“El petróleo no necesariamente aumenta en volumen, pero se dispersa y ocupa una mayor extensión”, explicó.

Las corrientes marinas llevaron el crudo hacia la zona de Sánchez Magallanes, en Veracruz, siguiendo patrones habituales en esta época del año, señaló Orozco.

Sin datos claros: no hay volumen ni responsables confirmados

Juan Manuel Orozco señaló que no existe información pública suficiente para conocer el volumen del derrame, su grosor o la infraestructura involucrada.

Tampoco se ha identificado oficialmente a los responsables. “No sabemos quién es responsable y entonces no hay a quién exigirle que repare los daños a las comunidades y a los ecosistemas”, advirtió.

El especialista agregó que, desde el 13 de febrero, ya se observaban al menos cinco embarcaciones realizando maniobras de contención, aunque estas resultaron insuficientes.

Infraestructura petrolera, origen constante de riesgos

El derrame ocurrió en la Sonda de Campeche, una zona con alta concentración de infraestructura petrolera.

Para el experto, este tipo de incidentes forma parte de los riesgos inherentes a la industria de los hidrocarburos.

“En donde hay infraestructura petrolera, va a haber este tipo de siniestros”, afirmó.

Además, alertó sobre la falta de mantenimiento en instalaciones, lo que incrementa la probabilidad de fugas y accidentes.

Impacto económico inmediato en comunidades pesqueras

Uno de los efectos más visibles ya se registra en las comunidades costeras. Pescadores del sur de Veracruz y Tabasco han perdido ingresos, al depender directamente de la actividad pesquera.

“Son familias que dependen completamente de la pesca, ya sea para vender o para consumir”, explicó.

Daños ambientales podrían tardar décadas

El impacto no se limita a la economía. Orozco advirtió que los ecosistemas afectados, como manglares, arrecifes y fauna marina, podrían tardar décadas en recuperarse.

También señaló que aún no se conoce con precisión el nivel de afectación en el corredor arrecifal que va de Tuxpan a Tabasco, del cual dependen entre 14 mil y 16 mil familias.

Fallas institucionales y falta de supervisión

El especialista cuestionó el papel de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, encargada de supervisar este tipo de actividades.

Aunque reconoció su importancia en papel, aseguró que carece de autonomía real para sancionar a la industria. “Necesitamos una instancia que pueda supervisar y sancionar con absoluta libertad”, señaló.

Tres semanas después, persisten dudas y daños

A más de tres semanas del derrame, aún no se conoce su origen ni se ha identificado a los responsables.

El oficial de proyectos en la organización Conexiones Climáticas también mencionó reportes de manejo inadecuado del crudo recolectado y la contratación de personas sin equipo de protección para labores de limpieza.

Finalmente, el especialista insistió en la urgencia de esclarecer los hechos, reparar los daños y replantear el modelo energético ante la crisis climática.

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