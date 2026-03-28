Roban cargamento de 12 toneladas de KitKat en Europa

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KitKat. Foto: AFP.

Nestlé denunció el robo de 12 toneladas de barras de chocolate de su marca KitKat, lo que podría provocar escasez en las tiendas justo antes de Pascua.

El fabricante suizo informó que un camión que transportaba 413 mil 793 unidades de su nueva gama de chocolates fue sustraído mientras se desplazaba entre centros de producción y distribución en territorio europeo.

Robo de 12 toneladas de KitKat en Europa

En un comunicado, la compañía detalló que el cargamento desapareció la semana pasada mientras se trasladaba desde Italia con destino a Polonia. La unidad tenía como objetivo distribuir las barras de chocolate en varios países a lo largo de su ruta.

La empresa no precisó el lugar exacto donde ocurrió el robo, pero confirmó que tanto el vehículo como la mercancía continúan sin ser localizados.

Un portavoz de la marca indicó que el incidente fue detectado durante las operaciones de transporte, sin proporcionar más detalles sobre las condiciones en que se perdió contacto con el camión.

Nestlé advierte posible escasez de KitKat antes de Pascua

Tras el incidente, Nestlé advirtió que el robo podría afectar la disponibilidad del producto en tiendas europeas, especialmente en el periodo previo a la celebración de Pascua, cuando aumenta la demanda de chocolates.

La empresa señaló que los consumidores podrían enfrentar dificultades para encontrar algunas presentaciones de la marca en el mercado, derivado de la pérdida del cargamento.

El volumen sustraído equivale a cerca de 12 toneladas de producto terminado, lo que representa una parte del suministro destinado a varios países de la región.

Investigación por desaparición de 12 toneladas de chocolate

La compañía informó que mantiene coordinación con autoridades locales y socios de la cadena de suministro para localizar el camión y esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con el reporte, las investigaciones continúan activas y no se ha confirmado la recuperación de la unidad ni del cargamento.

También se alertó que las barras de chocolate robadas podrían ser comercializadas a través de canales no oficiales en distintos mercados europeos.

Sistema de rastreo de productos robados de KitKat

Nestlé indicó que cada barra de chocolate cuenta con códigos de lote únicos que permiten identificar su origen. Este sistema puede ser utilizado para detectar si un producto forma parte del cargamento robado.

En caso de coincidencia, la empresa explicó que se generan instrucciones para notificar a la marca, la cual recopila la información y la comparte con las autoridades correspondientes como parte de la investigación.

La compañía reiteró que el seguimiento de estos códigos es una herramienta clave para identificar posibles puntos de venta de la mercancía sustraída.

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