Ataque israelí mata a periodistas en el sur de Líbano

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Foto: AFP

Al menos dos periodistas libaneses murieron tras un ataque de Israel en el sur de Líbano este 28 de marzo de 2026, luego de que un vehículo de prensa fuera alcanzado por un bombardeo, informaron medios locales y autoridades libanesas.

El ataque ocurrió en la zona de Jezzine, donde quedaron destruidos un automóvil, cámaras, chalecos antibalas con la palabra “Press” y equipo de medios, según imágenes difundidas por agencias internacionales.

Ataque de Israel mata periodistas en Líbano

De acuerdo con la televisora Al Manar TV, en el ataque murieron el reportero Ali Shaib y la periodista Fatima Ftouni, de la cadena Al Mayadeen.

Posteriormente, el ministro de Información de Líbano informó que también murió el camarógrafo Mohammed Ftouni, hermano de la periodista, elevando la cifra de víctimas.

El ejército de Israel aseguró en un comunicado que el ataque tenía como objetivo a Ali Shaib, a quien señaló como presunto integrante de una unidad de inteligencia de Hezbolá, aunque no presentó pruebas ni mencionó las otras muertes.

Gobierno de Líbano condena muerte de periodistas

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, calificó lo ocurrido como un crimen y afirmó que los periodistas eran civiles que realizaban su trabajo.

El ataque ocurre en medio de la escalada de violencia en Medio Oriente. El Committee to Protect Journalists informó que varios periodistas han muerto en bombardeos desde el inicio del conflicto regional a finales de febrero.

Las organizaciones de prensa han advertido sobre el riesgo que enfrentan periodistas que cubren zonas de guerra y han pedido respeto a las leyes internacionales que protegen a trabajadores de medios.

El conflicto en la región continúa y no se descartan nuevos enfrentamientos en los próximos días.

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