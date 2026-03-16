Israel lanza operaciones terrestres “limitadas” contra Hezbolá en el sur de Líbano

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Israel anunció ataques al sur de Líbano. Foto: Xinhua

Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron hoy lunes que han comenzado “operaciones terrestres limitadas y selectivas” contra bastiones clave de Hezbolá en el sur del Líbano.

Israel confirma ofensiva contra bastiones de Hezbolá

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó la operación y afirmó que el objetivo es “eliminar amenazas y proteger a los residentes del norte”.

Fuentes de seguridad y testigos presenciales informaron de intensos enfrentamientos entre tropas israelíes y combatientes de Hezbolá a lo largo de varios ejes fronterizos.

Las fuerzas israelíes han estado avanzando hacia la Línea Azul, la frontera demarcada por la ONU entre Israel y el Líbano, estableciendo posiciones en ciudades y puntos estratégicos en toda la región fronteriza.

Escalada del conflicto en Medio Oriente

Esta escalada forma parte de una ampliación del conflicto en Oriente Medio que comenzó el 28 de febrero con una campaña aérea conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Hezbolá, que controla gran parte del sur del Líbano y es un aliado clave de Irán, ha intercambiado regularmente ataques con cohetes y drones con las fuerzas israelíes desde que reanudó sus ofensivas el 2 de marzo, dos días después de la muerte del exlíder supremo de Irán, Alí Jameneí, en un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel.

Combates en la frontera entre Israel y Líbano

Los combatientes de Hezbolá han fortificado sus posiciones y repelido los avances israelíes, provocando algunos de los enfrentamientos fronterizos más intensos desde que un frágil alto el fuego pusiera fin a la guerra anterior, que duró un año, a finales de 2024.

El alto el fuego había detenido las hostilidades generalizadas que desplazaron a cientos de miles de personas y causaron importantes daños a la infraestructura en ambos lados.