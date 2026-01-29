Así usa China la tecnología para mejorar la calidad de vida de sus adultos mayores

GENERANDO AUDIO...

Robots interactúan con adultos mayores. Foto: Xinhua

China apuesta por la tecnología para transformar el cuidado de los adultos mayores. El Gobierno central anunció el uso de herramientas avanzadas como interfaces cerebro-computadora, robots exoesqueléticos y trajes musculares para apoyar a personas mayores con funciones físicas deterioradas, en medio del acelerado envejecimiento de su población.

Las directrices, publicadas este martes por ocho dependencias centrales, entre ellas el Ministerio de Asuntos Civiles, buscan reformar los servicios de atención a los ancianos, elevar su calidad de vida y detonar el crecimiento de la llamada economía plateada, uno de los sectores con mayor proyección en el país.

Tecnología para mejorar la calidad de vida de los ancianos

El documento oficial destaca que la incorporación de tecnología en el cuidado de los ancianos ya está generando impactos positivos. Un ejemplo ocurre en la provincia oriental de Zhejiang, donde un hombre de unos 60 años, que sufrió una hemiplejía tras una hemorragia cerebral, logró recuperar la capacidad de sujetar una taza con su mano izquierda gracias a un entrenamiento con interfaces cerebro-computadora no invasivas en un hospital local.

Este tipo de tecnologías permite estimular la rehabilitación física y funcional, ofreciendo nuevas alternativas para personas mayores con movilidad reducida o secuelas neurológicas.

Robótica y atención integral para adultos mayores

Las directrices también impulsan el desarrollo de la industria de la robótica aplicada al cuidado de ancianos. Asimismo, llaman a fortalecer la colaboración entre los sectores de robótica, rehabilitación médica y hogares inteligentes.

El objetivo es atender un amplio abanico de necesidades de las personas mayores, que van desde la asistencia en la vida diaria y el apoyo emocional, hasta los servicios de atención social. Además, mejorando la autonomía y seguridad en el hogar y en centros comunitarios.

Envejecimiento acelerado en China: un reto demográfico

La iniciativa se da en un contexto de rápido envejecimiento de la sociedad china. De acuerdo con cifras oficiales, a finales de 2024 China contaba con 310 millones de personas mayores de 60 años. Las proyecciones indican que para 2035 esta cifra superará los 400 millones, lo que representa uno de los mayores desafíos sociales y económicos del país.

Expansión del cuidado comunitario y atención domiciliaria

Además del uso de tecnología, las directrices enfatizan la ampliación de los servicios de atención comunitaria, mediante la creación de cadenas de proveedores de cuidados para personas mayores y el impulso a empresas de servicios domésticos para que desarrollen soluciones de atención domiciliaria personalizadas.

Estas medidas buscan responder a la creciente demanda de servicios adaptados a las necesidades específicas de los adultos mayores, promoviendo una atención más cercana, accesible y eficiente.

Economía plateada: un mercado en expansión

El documento también subraya el potencial económico del envejecimiento poblacional. Se estima que la economía plateada de China superará los 30 billones de yuanes (unos 4.3 billones de dólares) en 2035, convirtiéndose en un motor clave de crecimiento.

Para aprovechar este mercado, las autoridades llaman a desarrollar productos especializados para personas mayores. Entre otros, cosméticos adaptados, alimentos bajos en azúcar y ricos en proteínas, fáciles de masticar, así como ropa funcional que ofrezca protección, conserve el calor y facilite el movimiento.