Más de 14 mil muertes por violencia anual en EE. UU. Foto: Xinhua

Más de 40 mil personas recibieron disparos en Estados Unidos en 2025, entre ellas más de 14 mil 600 muertes y más de 26 mil 100 heridos, de acuerdo con estadísticas preliminares publicadas por el Archivo de Violencia Armada (GVA, por sus siglas en inglés), informó la agencia Xinhua.

Estados Unidos registró al menos 407 tiroteos masivos en 2025

Según los datos de la GVA, el país registró al menos 407 tiroteos masivos durante 2025. La organización define estos incidentes como aquellos en los que cuatro o más personas murieron o resultaron heridas, sin contar al tirador en caso de que también haya fallecido o resultado herido.

El Archivo de Violencia Armada es una organización sin fines de lucro, creada en 2013, que ofrece acceso público gratuito a información sobre la violencia relacionada con armas de fuego en Estados Unidos.

Cientos de niños y adolescentes murieron o resultaron heridos por disparos

Las estadísticas indican que 224 niños de 11 años o menos murieron por disparos en 2025, mientras que 461 menores del mismo grupo de edad resultaron heridos.

En el caso de los adolescentes, 1,030 jóvenes de entre 12 y 17 años fallecieron por impactos de bala y 2 mil 733 más resultaron heridos durante el año.

Muertes por armas de fuego incluyen homicidios y accidentes, excluyen suicidios

De acuerdo con la GVA, las cifras de muertes relacionadas con armas de fuego incluyen homicidios, asesinatos, uso defensivo de armas y disparos accidentales, pero excluyen los suicidios.

No obstante, citando estimaciones preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, la organización señaló que más de 24 mil personas murieron por suicidio con armas de fuego en 2025.

Violencia armada dejó más de 110 víctimas diarias

Medios locales indicaron que, aunque las muertes y lesiones por tiroteos han disminuido durante cuatro años consecutivos desde 2021, en 2025 más de 40 mil personas murieron o resultaron heridas por disparos, sin contar los suicidios.

Esto equivale a un promedio de más de 110 personas afectadas cada día por la violencia con armas de fuego en Estados Unidos durante el año pasado.