Adiós a la insulina: científicos logran restaurar el páncreas en pacientes con diabetes tipo 1

GENERANDO AUDIO...

Científicos chinos trabajan en nuevo tratamiento contra diabetes. Foto: Xinhua

Un avance médico que podría cambiar el tratamiento de la diabetes tipo 1 comienza a tomar forma. Investigadores chinos han logrado un notable avance médico al lograr restaurar la función de los islotes pancreáticos en pacientes utilizando una innovadora terapia derivada de células madre, lo que abre la puerta a reducir, o incluso eliminar, la dependencia de la insulina.

El hallazgo fue publicado en la revista The Lancet Diabetes & Endocrinology y, aunque se trata de un estudio inicial, sus resultados ya generan expectativas a nivel mundial.

¿Cómo funciona el nuevo tratamiento contra la diabetes tipo 1?

El equipo de investigación, con sede en Shanghai, desarrolló tejidos similares a islotes pancreáticos llamados E-islet, a partir de células madre del endodermo.

A diferencia de los métodos tradicionales, que utilizan células madre pluripotentes y requieren procesos largos y complejo, esta técnica permite:

Reducir el tiempo de cultivo de 40 a 14 días

Evitar la generación de células no deseadas

Disminuir el riesgo de formación de tumores

De acuerdo con el investigador Cheng Xin, científico del Centro de Excelencia en Ciencias Moleculares, el enfoque funciona como si se reemplazara una pieza dañada del organismo:

“Nuestro enfoque es como reemplazar una ‘pieza’ para el paciente”.

Resultados del estudio: sólo 3 pacientes, pero con éxito

El estudio es todavía limitado, ya que se aplicó únicamente en tres pacientes con diabetes tipo 1, pero los resultados fueron exitosos en todos los casos:

Mujer de 30 años con 18 años de enfermedad

Hombre de 45 años con diabetes tipo 1 fulminante

Niña de 15 años, el primer caso juvenil en recibir esta terapia

En estos pacientes, se logró restaurar la función de los islotes pancreáticos, lo que representa un avance importante frente al tratamiento convencional basado en inyecciones de insulina de por vida.

¿Qué significa este avance para los pacientes?

La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica en la que el sistema inmunológico destruye las células que producen insulina en el páncreas, por lo que actualmente no tiene cura.

Aunque este desarrollo aún se encuentra en fase inicial, podría marcar el inicio de una nueva generación de tratamientos que:

Reduzcan la dependencia de la insulina

Mejoren la calidad de vida

Ofrezcan terapias regenerativas más seguras

Además, el uso de células madre endodérmicas reduce uno de los mayores riesgos de otras terapias: la proliferación celular descontrolada.