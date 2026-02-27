China rompe récord y se convierte en el mayor mercado de cine del mundo en 2026

GENERANDO AUDIO...

China domina la taquilla del cine en el mundo. Foto: Xinhua

China superó a América del Norte como el mercado cinematográfico con mayor recaudación del mundo en lo que va de 2026, impulsada principalmente por el fuerte consumo durante las vacaciones de la Fiesta de la Primavera, de acuerdo con datos de plataformas de venta de entradas en línea.

Hasta el 21 de febrero, los ingresos de taquilla en China superaban los 7 mil millones de yuanes (unos 970 millones de dólares), cifra ligeramente superior a los 938 millones de dólares registrados en América del Norte, lo que coloca al gigante asiático al frente del ranking mundial en lo que va del año.

Vacaciones de la Fiesta de la Primavera, el gran motor del récord

El sólido desempeño de la taquilla china se explica en gran medida por el periodo vacacional de la Fiesta de la Primavera, que comenzó el pasado 15 de febrero y se ha consolidado como la temporada más fuerte para la industria cinematográfica local.

Hasta ahora, los ingresos durante estas vacaciones superan los 4 mil 400 millones de yuanes, lo que representa más de la mitad del total recaudado en 2026.

Durante los nueve días festivos, una amplia variedad de estrenos de distintos géneros llegó a las salas de cine en todo el país, creando un entorno ideal para las reuniones familiares y el entretenimiento propio de estas celebraciones.

“Pegasus 3” lidera la taquilla durante la temporada festiva

La cinta que encabeza la lista de recaudación durante la Fiesta de la Primavera es “Pegasus 3”, la tercera entrega de la exitosa franquicia de comedia y automovilismo dirigida por Han Han y protagonizada por Shen Teng, uno de los actores cómicos más taquilleros de China.

Desde su estreno, la película ha superado los 2 mil millones de yuanes en ingresos, consolidándose como el mayor éxito del periodo.

Las dos primeras entregas de la saga, estrenadas durante las temporadas festivas de 2019 y 2024, sumaron en conjunto más de 5 mil millones de yuanes, lo que confirma la solidez comercial de la franquicia.

Espionaje y artes marciales completan el podio

En el segundo lugar de recaudación se encuentra el thriller de espionaje “Scare Out”, dirigido por Zhang Yimou, con 701 millones de yuanes. Muy cerca aparece “Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert”, una producción de acción basada en artes marciales chinas, que suma 577 millones de yuanes.

El desempeño de estos títulos refleja la diversidad de propuestas que ofrece actualmente la industria cinematográfica china, así como el renovado interés del público por regresar a las salas de cine.