El calor llega antes y cierra el parque de hielo más grande del planeta

GENERANDO AUDIO...

Por llegada de calor, el parque de Harbin cerrará antes. Foto: Xinhua

El Parque Mundial del Hielo y la Nieve de Harbin, considerado el parque temático de hielo y nieve más grande del mundo, cerró de manera anticipada debido a un temprano aumento de la temperatura, que provocó el derretimiento de gran parte de sus paisajes y estructuras.

La 27ª edición de esta emblemática atracción invernal, ubicada en la capital de la provincia nororiental china de Heilongjiang, concluyó su temporada antes de lo previsto por razones de seguridad y para garantizar una experiencia adecuada durante el proceso de deshielo.

Cierre anticipado y reembolsos

La administración del parque informó que los visitantes con entradas reservadas recibirán un reembolso completo.

Además, quienes compraron boletos para el periodo del 20 al 28 de febrero obtendrán acceso gratuito para la edición del próximo año, como un gesto especial ante el cierre anticipado.

Un parque bajo techo sigue abierto

Mientras el parque al aire libre se despide por esta temporada, el parque temático de hielo y nieve bajo techo, también el más grande del mundo en su tipo, abrió al mediodía del domingo dentro del mismo complejo.

Este espacio permite a los visitantes seguir disfrutando de la experiencia invernal, pese al aumento de las temperaturas exteriores.

Una atracción clave del invierno chino

Consolidado como una de las principales atracciones turísticas invernales de China, el parque de Harbin atrae cada año a millones de visitantes nacionales y extranjeros, gracias a sus impresionantes esculturas de hielo, arquitectura efímera y espectáculos nocturnos.

Su cierre anticipado refleja los efectos del aumento temprano de la temperatura, un fenómeno que impacta directamente en la duración de las temporadas invernales.

La economía del hielo y la nieve, un objetivo estratégico

China busca impulsar su economía del hielo y la nieve como una nueva fuente de crecimiento, con el objetivo de alcanzar una escala económica de 1.2 billones de yuanes para 2027 y 1.5 billones para 2030, de acuerdo con directrices del Consejo de Estado.