China crea chip flexible que puede llevarse en la piel para monitorear la salud

Equipo de investigadores chinos presentó nuevo chip flexible. Foto: Xinhua

Investigadores chinos desarrollaron un chip flexible de alto rendimiento y de bajo consumo energético que podría revolucionar la tecnología de los dispositivos ponibles (wearables en inglés), permitiendo una computación más potente directamente sobre el cuerpo humano, sin depender de la nube.

El avance fue detallado en un estudio publicado en la revista Nature y estuvo a cargo de un equipo de la Universidad de Tsinghua, en Beijing.

Pruebas reales: monitoreo de salud sin celular ni nube

Durante una prueba práctica, el equipo utilizó un chip FLEXI para ejecutar una red neuronal capaz de analizar:

Frecuencia cardíaca

Respiración

Temperatura corporal

Humedad de la piel

El sistema logró identificar actividades diarias con una precisión del 97.4%, demostrando que es posible monitorear la salud en tiempo real sin usar teléfonos inteligentes ni servicios en la nube.

¿Por qué es importante este chip flexible?

Actualmente, la mayoría de los wearables utilizan chips rígidos, lo que los vuelve incómodos y limita su funcionalidad. Aunque existen dispositivos electrónicos flexibles, suelen carecer de potencia suficiente, obligando a enviar datos a la nube, lo que incrementa el consumo energético y reduce la velocidad de procesamiento.

Este nuevo desarrollo busca superar esas limitaciones, permitiendo una computación eficiente directamente en la piel o en tejidos inteligentes.

Así funciona la tecnología FLEXI

El equipo desarrolló la serie de chips FLEXI, cuyo principal avance es su diseño basado en “computación en memoria”, una tecnología que permite realizar cálculos dentro de la propia memoria, reduciendo:

El consumo energético

El tiempo de procesamiento

La dependencia de servidores remotos

Este enfoque resulta ideal para dispositivos pequeños alimentados por batería, como relojes inteligentes, ropa inteligente y sensores biomédicos.

Ultraligeros, duraderos y de bajo costo

Los chips FLEXI se fabrican mediante un proceso de baja temperatura sobre plástico flexible, lo que los hace:

Delgados y ligeros

Muy resistentes , soportando más de 40 mil ciclos de flexión

, soportando más de Estables durante más de seis meses

Con un costo inferior a un dólar por unidad

En términos de rendimiento, alcanzan frecuencias de hasta 12.5 megahercios, con un consumo de solo 2.52 milivatios, según el estudio.

Tecnología clave para la inteligencia artificial en el borde

Ren Tianling, profesor de la Universidad de Tsinghua, destacó que:

“Nuestra plataforma FLEXI combina alto rendimiento, consumo ultrabajo y gran durabilidad, abriendo las puertas a una nueva clase de dispositivos portátiles cómodos, duraderos e inteligentes”.

El investigador subrayó que este avance establece una base sólida para el futuro de la inteligencia artificial en el borde, con aplicaciones directas en: