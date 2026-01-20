Un modelo chino permite predecir el envejecimiento de los órganos humanos

GENERANDO AUDIO...

Modelo determina envejecimiento de 13 órganos humanos. Foto: Xinhua

Un equipo de investigadores chinos desarrolló un nuevo modelo para predecir el envejecimiento de 13 órganos humanos, incluido el cerebro. Lo que permite una evaluación precisa del nivel de envejecimiento de los órganos, así lo informó el Diario de Ciencia de China, de acuerdo con Xinhua.

Modelo analiza el envejecimiento de 13 órganos humanos

El modelo aborda una limitación clave de estudios anteriores, que se enfocaban en el envejecimiento general o en órganos aislados, dificultando la identificación de patrones genéticos y vías moleculares específicas en distintos órganos.

Esta falta de diferenciación había restringido una comprensión más profunda de este proceso y también el desarrollo de estrategias antienvejecimiento precisas.

Análisis genómico identifica 119 loci asociados

El equipo, encabezado por Yang Tielin, de la Universidad Jiaotong de Xi’an, realizó un análisis de asociación genómica que identificó 119 loci genéticos vinculados con el envejecimiento de órganos.

De estos, sólo 27 loci se asociaron con el envejecimiento multiorgánico. Esto confirma que la regulación genética de éste varía considerablemente entre los diferentes órganos del cuerpo humano.

Identifican más de 550 genes de riesgo

El estudio también seleccionó e identificó 554 genes de riesgo relacionados con el envejecimiento de órganos. Estos genes presentan funciones altamente consistentes con las características fisiológicas de cada órgano, revelando los mecanismos moleculares fundamentales que intervienen en él.

Modelo permite evaluación precisa y detección temprana

Por lo que, de acuerdo con los investigadores, el nuevo modelo muestra sólidas capacidades predictivas para evaluar el estado de envejecimiento de los órganos en diversas poblaciones.

Asimismo, facilita la detección temprana de grupos de alto riesgo, aclara la relación causal entre el envejecimiento de órganos y enfermedades crónicas. Además, analiza el impacto del tabaquismo en el deterioro de órganos específicos.

Los resultados de la investigación se publicaron en la revista científica Nature Communications. Sentando las bases para futuras investigaciones mecanicistas y posibles aplicaciones clínicas en el ámbito de la salud y el envejecimiento.