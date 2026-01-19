Las 10 noticias internacionales que marcaron al mundo en 2025, según Xinhua

GENERANDO AUDIO...

10 noticias de 2025. Foto: Xinhua

La agencia Xinhua dio a conocer su selección de las 10 principales noticias internacionales de 2025, un año marcado por la diplomacia de China, tensiones comerciales, conflictos regionales, avances tecnológicos, volatilidad económica y una creciente inestabilidad política a nivel global.

Diplomacia china impulsa la paz y el desarrollo global

Durante 2025, el presidente chino Xi Jinping participó en múltiples eventos multilaterales clave, entre ellos la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai, la Cumbre China-Asia Central, la Reunión de Líderes Económicos del APEC, una cumbre virtual del BRICS y la Cumbre del Clima de la ONU.

Xi también realizó visitas oficiales al Sudeste Asiático, Rusia y la República de Corea, además de promover la Iniciativa para la Gobernanza Global, que recibió un amplio respaldo internacional, contribuyendo a la paz y al desarrollo mundial.

Guerra arancelaria de Estados Unidos golpea el comercio multilateral

En abril, Estados Unidos anunció la imposición de llamados “aranceles recíprocos” a la mayoría de sus socios comerciales. Washington impuso o amenazó con imponer aranceles adicionales a productos como acero, aluminio, automóviles, películas y semiconductores.

Estas medidas elevaron los aranceles a su nivel más alto en casi un siglo, provocando críticas internacionales, contramedidas comerciales y fallos judiciales en Estados Unidos que cuestionaron su legalidad.

El mundo conmemora 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial

El año 2025 marcó el 80º aniversario de la victoria en la Guerra Mundial Antifascista y de la creación de la ONU. La Asamblea General celebró una sesión solemne el 7 de mayo, mientras que Xi asistió a conmemoraciones en Rusia y pronunció un discurso el 3 de septiembre en China.

En diversos foros, el mandatario chino llamó a defender los resultados de la victoria antifascista, el sistema internacional centrado en la ONU y el multilateralismo.

El auge de la inteligencia artificial exige mayor gobernanza

La inteligencia artificial (IA) registró un desarrollo acelerado en 2025, con avances en grandes modelos como DeepSeek y ChatGPT, así como nuevas aplicaciones integradas en la economía real.

Ante los riesgos emergentes, la ONU lanzó el Panel Científico Internacional Independiente sobre IA y el Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA. En Shanghái se publicó el Plan de Acción para la Gobernanza Global de la IA, mientras China propuso crear una Organización de Cooperación Mundial en IA.

Volatilidad financiera incrementa riesgos económicos globales

En octubre, los precios internacionales del oro superaron los 4.000 dólares por onza por primera vez. Factores como el cierre del gobierno de EE. UU., los recortes de tasas de la Reserva Federal y la pérdida de confianza en el dólar impulsaron la demanda del metal precioso.

Los bancos centrales elevaron sus reservas de oro, reflejando crecientes riesgos estructurales y una profunda turbulencia en el sistema monetario internacional.

Conflictos en Oriente Medio dejan graves consecuencias humanitarias

Aunque Israel y Hamás alcanzaron un alto el fuego parcial en Gaza, la violencia continuó. Más de 70.000 personas murieron, 170 mil resultaron heridas y casi dos millones fueron desplazadas.

Además, persistieron enfrentamientos entre Israel y Líbano, Israel e Irán, y entre fuerzas hutíes de Yemen e Israel, mientras ataques estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes elevaron la preocupación internacional.

El XV Plan Quinquenal de China atrae atención mundial

China aprobó las recomendaciones para formular su XV Plan Quinquenal, delineando su desarrollo económico y social para los próximos cinco años. Observadores destacaron el énfasis en la apertura institucional, el comercio multilateral y la cooperación internacional.

El plan fue visto como una señal del compromiso chino con el desarrollo compartido y el crecimiento económico global.

Japón enfrenta críticas por posturas sobre Taiwan

Declaraciones de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi sobre una posible “contingencia en Taiwan” generaron una fuerte reacción en China y despertaron vigilancia internacional.

Xinhua señaló que estas posturas violan el principio de una sola China y los documentos políticos entre ambos países, en un contexto de creciente militarización en Japón.

El G20 celebra su primera cumbre en África

La Cumbre del G20 se celebró por primera vez en África, en Johannesburgo. Pese a desacuerdos, los participantes adoptaron una declaración conjunta que destacó la cooperación multilateral.

Durante el año, China, Brasil y Qatar también acogieron importantes cumbres internacionales, reflejando el ascenso del Sur Global en la gobernanza mundial.

Agitación política sacude a múltiples países

En 2025 se registraron destituciones, dimisiones y golpes de Estado en varios países, incluidos Corea del Sur, Tailandia, Japón, Perú, Madagascar y Guinea-Bissau.

Además, fuerzas de extrema derecha lograron avances significativos en elecciones presidenciales y parlamentarias en Europa, América Latina y Asia, evidenciando un escenario global de inestabilidad política.