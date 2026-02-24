Snow Leopard: el vehículo antártico que recorrió más de 10,000 km en condiciones extremas

GENERANDO AUDIO...

Snow Leopard, un vehículo todoterreno 6×6 para ambientes polares. Foto: Xinhua

El Snow Leopard, un vehículo todoterreno 6×6 diseñado para operar en ambientes polares, completó con éxito más de 10 mil kilómetros de pruebas en el interior de la Antártida, sin registrar fallas, durante una misión que lo sometió a condiciones extremas de frío, baja presión atmosférica y terrenos altamente complejos.

Pruebas en hielo, nieve, grava y hielo marino

Desde el 5 de diciembre de 2025 y hasta principios de febrero de 2026, el vehículo fue probado en la base de investigación de la estación Zhongshan y en cinco zonas representativas del interior antártico, donde debió desplazarse sobre:

Hielo marino

Hielo sólido

Grava

Nieve blanda

Nieve dura

Durante este periodo, el Snow Leopard recorrió más de 10 mil kilómetros, superando con éxito los desafíos propios de uno de los entornos más hostiles del planeta.

Un avance clave para la investigación y el rescate en la Antártida

La verificación exitosa del vehículo llena un vacío esencial en las capacidades de transporte terrestre rápido, apoyo a la investigación científica y rescate de emergencia en el continente helado.

Hasta ahora, las expediciones dependían principalmente de vehículos de oruga importados, caracterizados por menor velocidad, mayor consumo de combustible y costos elevados de mantenimiento.

Más velocidad y mayor autonomía

El Snow Leopard ofrece rendimiento superior en velocidad y eficiencia. Según el equipo responsable de las pruebas:

Alcanza 28 km/h en nieve blanda

Llega a 42 km/h en nieve dura

Mantiene 65 km/h en hielo sólido

Tiene una autonomía de hasta 700 km con el tanque lleno

En comparación, los vehículos de oruga convencionales apenas alcanzan 15 km/h.

Tecnología clave para operar en frío extremo

Para superar desafíos como temperaturas extremas, baja presión atmosférica y terreno complejo, el equipo de investigación logró avances en sistemas de propulsión y materiales especializados para neumáticos, diseñados específicamente para el ambiente polar.

Operación continua durante misiones de emergencia

Durante una misión de transporte urgente, el Snow Leopard operó de manera ininterrumpida durante 12 horas, recorriendo 263 kilómetros de ida y vuelta en condiciones de nieve y con una visibilidad reducida a solo tres metros, lo que permitió la entrega rápida de equipo crítico.

Esta operación marcó la primera vez que el transporte terrestre alcanzó tales velocidades en condiciones climáticas extremas que impedían el acceso aéreo.

Pruebas dentro de una expedición científica mayor

Las pruebas formaron parte de la 42ª expedición antártica, que partió el 1 de noviembre de 2025 desde Shanghai. Durante esta misión, se pusieron a prueba nuevas tecnologías y equipos diseñados para la investigación científica en ambientes polares.