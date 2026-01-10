7 muertos por influenza en México y más de 2 mil casos: A H1N1, el tipo con mayor presencia en el país

GENERANDO AUDIO...

7 muertos por influenza en México. Foto: Getty

La Secretaría de Salud reportes al menos siete muertos por influenza A H1N1 en México, así como 2 mil 313 casos, esto de octubre del 2025 a inicios de enero de este año.

La dependencia federal también destacó que, de los casos registrados, casi el 40% se presentó en niños y jóvenes adultos; grupos desde un año de edad hasta 14 años, que representan el 25.2% de los contagios y el grupo de 25 a 34 años en un 13.6%.

A H1N1, el tipo de influenza con mayor registro en México

El principal tipo de influenza que circula en el país es la A H1N1 con un 52.9%, mientras que con un 33.6 % circula la A (H3N2), un 10.2% es para la influenza A y el 3.3% la B.

Influenza dividida en México

La Secretaría de Salud indicó que al norte de México, el tipo A H3N2 es la que circula en un 56.1%. Por su parte, en el centro y sur del territorio nacional predomina el tipo A H1N1.

Otros virus en el país

Además de los muertos por influenza en México, así como los casos y la división de registros en el país, la dependencia federal añadió que, respecto a otros virus de la temporada invernal, la Secretaría de Salud federal reporta 2 mil 196 casos principalmente en los grupos de edad de uno a cuatro años, en menores de un año y de entre cinco a nueve años.

De estas infecciones el 38.6% corresponden casos de Enterovirus/Rhinovirus, el 32% al Virus Sincitial Respiratorio, 11.1 % a Metapneumovirus, 9.6 % para influenza y el resto a otros virus.

La dependencia federal reportó un comportamiento similar de las infecciones de influenza y otros virus a la temporada 2024-2025, y hasta ahora no hay un incremento significativo, como en la temporada 2022-2023.

