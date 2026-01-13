GENERANDO AUDIO...

En México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 34.8 millones de personas han experimentado algún episodio depresivo en sus vidas, pero más allá de una tristeza persistente, la depresión puede venir acompañada con otras señales.

La psicoterapeuta Ana Norma Abdala, en entrevista con A las Nueve en Uno, destacó que “existen varios síntomas que nos van avisando”.

“La depresión muchas veces se enmascara con irritabilidad“, dijo la experta.

Otro de ellos es como si esa persona tuviera fatiga, “pero en realidad esta hipoactivada (conducta caracterizada por un déficit de actividad) y lleva en ese estado por lo menos dos semanas“, compartió la especialista.

Y agregó que una persona con depresión también puede presentar:

Alteraciones en el sueño

Reducción del apetito y pérdida de peso o aumento del apetito y aumento de peso

Aislamiento

Insatisfacción y desinterés por actividades que antes disfrutaba, incluyendo el sexo

Dificultad para concentrarse en el trabajo o la escuela, o dificultad para recordar cosas o tomar decisiones

Abdala compartió que la depresión puede venir acompañada de abuso de sustancias.

“Abajo de esa adicción puede haber una depresión“ Ana Norma Abdala, psicoterapeuta

La depresión y el suicidio

La psicoterapeuta enfatizó que esta condición perturba prácticamente todos los ámbitos de la vida, por lo que una persona con depresión estará prácticamente abandonando las diferentes actividades de su existencia, no podrá relacionarse bien, tampoco sentirá que su calidad de vida es adecuada y experimentará un desinterés generalizado.

“La depresión siempre va in crescendo (en aumento gradual), no se quita sola”. Ana Norma Abdala, psicoterapeuta

Y destacó que mientras creciendo puede aparecer un ideación suicida se define no sólo como la presencia de deseos de muerte, sino tener la intención de suicidarse, incluyendo la planificación de cómo hacerlo.

“Toda persona que se va a suicidar, siempre da señales”, aclaró.

La experta destacó que esta enfermedad mental sí tiene tratamiento, que puede incluir:

Psicoterapia

Medicamentos (cuando lo indica un especialista)

“Es necesario realizar campañas de sensibilización y concientización”, comentó.

Cabe destacar que en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 300 millones de individuos padecen ese trastorno.

¿Cómo ayudar a alguien deprimido?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, si un amigo o familiar muestra signos de depresión, es recomendable seguir los siguientes consejos:

Escucha con respeto sin juzgar lo que siente

Valida sus emociones, por ejemplo: “Parece que esta situación sí te afectó mucho”

Ayúdalo a ver que la percepción puede estar alterada por la depresión

Anímalo a buscar ayuda profesional (psicólogo o médico)

También puedes hablar con profesores o familiares cercanos

En momentos de crisis, no dudes en buscar servicios de emergencia o líneas de apoyo

La UNAM aclaró que este trastorno es común y puede afectar a cualquier persona, especialmente jóvenes.

