¡Ya no es Chihuahua! Estados con casos de sarampión en 2026

Foto: Shutterstock/Ilustrativa

Chihuahua fue el estado que registró más casos de sarampión en 2025, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Salud. Sin embargo, este año Jalisco y Chiapas presentan una mayor incidencia, aunque no son lo únicos que reportan brotes.

De acuerdo con el Informe diario del brote de sarampión en México (corte al 11 de enero de 2026, 11:00 horas), en el país se han reportado 6 mil 649 casos acumulados y 73 casos en las últimas 24 horas, además de 24 defunciones asociadas al sarampión.

Estados con casos confirmados de sarampión en 2026 (de mayor a menor)

Estos son los estados que registran casos confirmados acumulados en 2026, ordenados de mayor a menor, según el informe oficial:

Jalisco – 134 casos Chiapas – 38 casos Ciudad de México – 14 casos Sinaloa – 9 casos Michoacán – 7 casos Colima – 6 casos Oaxaca – 3 casos Morelos – 3 casos Nayarit – 2 casos Tabasco – 2 casos México (Edomex) – 2 casos Guerrero – 1 caso San Luis Potosí – 1 caso Hidalgo – 1 caso

En contraste, Chihuahua aparece con cero casos confirmados en 2026, aunque conserva el mayor acumulado total por el impacto de 2025.

Para el inicio de 2026, Jalisco se colocó como la entidad con más casos confirmados, con 134 contagios, muy por encima del resto de los estados que presentan registros este año.

El informe también destacó que el grupo con más casos confirmados acumulados es el de 1 a 4 años, con mil 18 casos, seguido por el de 5 a 9 años con 755, lo que refuerza la importancia de mantener al día el esquema de vacunación.