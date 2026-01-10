Defunciones y casos de Tosferina en México casi se triplican en 2025: estados más afectados

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Salud informó que las defunciones y los casos de Tosferina en México casi se triplicaron durante el año de 2025. En total, el año pasado se registraron 72 fallecimientos y mil 590 casos.

La dependencia federal también recalcó que durante 2024 se presentaron 29 muertes y 550 contagios por Tosferina. Esto sirvió de comparativa para ver el panorama de los últimos dos años en el país.

Tosferina en México

La Secretaría de Salud dio un reporte de los casos de Tosferina en México divididos en dos partes, por defunciones y entidades afectadas:

Estados con decesos por Tosferina

Las defunciones se distribuyeron en 21 entidades. El estado del país con mayor número de fallecimiento fue Puebla (33.3), seguido de Baja California Sur (15.4), Jalisco (12.3), San Luis Potosí (10.8), Campeche (8.3) y Tamaulipas (5.1).

Estados con más casos

Los estados con más casos de Tosferina en México fueron la Ciudad de México con 115, Chihuahua 147, Nuevo León 141 y Aguascalientes 102, esta última con la mayor incidencia de casi 7siete casos por 100 mil habitantes.

La Secretaría de Salud también resaltó que, por el momento, sólo en el estado de Tabasco no se registraron casos de Tosferina en 2025.

¿Qué es la Tosferina y cuáles son sus síntomas?

La tosferina es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Afecta principalmente a niños pequeños, aunque también puede presentarse en adolescentes y adultos mayores, así lo señala un comunicado de la UNAM.

La universidad también destaca que esta enfermedad se transmite de persona a persona a través de la tos y los estornudos, y se puede prevenir mediante la vacunación.

La tosferina evoluciona en dos etapas. En la primera, que suele comenzar entre siete y diez días después del contagio, los síntomas incluyen moqueo, congestión nasal, ojos llorosos, fiebre y tos leve.

En la segunda etapa, que se desarrolla alrededor de dos semanas después del contagio, la tos se vuelve incontrolable y puede causar vómitos, fatiga extrema y un sonido característico al inhalar aire.

En esta fase pueden surgir complicaciones como neumonía, infecciones del oído medio, pérdida de apetito, alteraciones del sueño, desmayos, deshidratación, convulsiones e incluso encefalopatía. En algunos casos, los pacientes requieren hospitalización.

