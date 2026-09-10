¿A dónde llamar ante una crisis emocional? C5 detalla el protocolo de prevención de suicidio en CDMX

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El Gobierno de la Ciudad de México mantiene un sistema de prevención del suicidio para brindar atención oportuna y contener crisis psicoemocionales. En entrevista con Pablo Valdés y Sandra Moreno en A las nueve en Uno, Salvador Guerrero Chiprés, titular del C5 de la CDMX, explicó cómo opera la red de acompañamiento para salvaguardar la vida de la ciudadanía.

El funcionario destacó que, aunque la capital se ubica en el lugar 29 a nivel nacional con una tasa de suicidio por debajo del promedio, se redoblan esfuerzos institucionales para atender oportunamente cualquier emergencia de salud mental.

Líneas telefónicas y canales de emergencia habilitados

Guerrero Chiprés puntualizó que el C5 opera tres vías telefónicas clave: el 911, el 089 para reportes anónimos y la *línea 765 SOS Mujeres. Esta última resulta prioritaria debido a que el 58% de los casos vinculados con tentativa o ideación del suicidiocorresponden a mujeres.

El sistema también activa apoyos inmediatos al captar incidentes mediante cámaras de videovigilancia o a través de los postes con botón de auxilio distribuidos en la vía pública. En caso de riesgo inminente, el personal despacha ambulancias y patrullas de manera coordinada.

El C5 colabora de forma estrecha con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, cuyo equipo especializado en psicología interviene en los protocolos de contención y seguimiento.

¡Para prevenir un suicidio! Señales de alerta ante una crisis emocional

El titular del C5 advirtió que verbalizaciones como el deseo de desaparecer, no querer vivir más o considerarse una carga son señales de alerta real que requieren ayuda profesional inmediata.

Aconsejó descartar frases como “échale ganas” y optar por escuchar sin juzgar ni minimizar el dolor ajeno. Asimismo, recomendó evitar dejar solas a personas en duelo, en soledad prolongada o con consumo problemático de sustancias.

Guerrero Chiprés alertó sobre un incremento de reportes en jóvenes y menores de edad desde 2019, detonados por aislamiento, cambios drásticos de humor o fricciones familiares ligadas al uso de tecnología.

Red integral de apoyo y centros de atención presencial

El protocolo capitalino ante crisis emocionales y un potencial suicidio no se limita a la contención telefónica, sino que canaliza a las personas a espacios comunitarios presenciales.

Entre estos recursos destacan los Centros Colibrí, el Hospital Toxicológico de la ciudad, el programa Vida Plena, Corazón Contento y módulos de atención instalados en estaciones del Metro.

El funcionario reiteró que ante cualquier episodio depresivo severo, la ciudadanía puede marcar de inmediato al 911 para recibir orientación profesional confidencial las 24 horas.

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