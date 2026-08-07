Suicidio afecta principalmente a hombres; alertan por casos entre jóvenes

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Los jóvenes son la población más vulnerable. Crédito: Shutterstock

En México se contabilizaron 8 mil 846 suicidios durante 2025 y ocho de cada 10 personas fallecidas fueron hombres, de acuerdo con las cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Del total, 80% correspondió a hombres y 20% a mujeres; en tres casos no se especificó el sexo.

Suicidio en México.

Según el INEGI, la diferencia por sexo fue amplia, ya que entre los hombres alcanzó 11.1 por cada 100 mil, mientras que en las mujeres fue de 2.6.

Jóvenes de 15 a 34 años concentran más de la mitad de los suicidios

Los datos también muestran una concentración importante entre la población joven. Los grupos de 25 a 34 años y de 15 a 24 años registraron los mayores porcentajes de suicidios durante 2025, con 26.9% y 24.3%, respectivamente.

En conjunto, ambos grupos representaron 51.2% de los suicidios registrados, es decir, poco más de la mitad del total reportado por el INEGI.

En cuanto a los principales medios utilizados, el reporte detalla que la gran mayoría de los casos correspondieron a métodos de asfixia, seguidos en una proporción significativamente menor por el contacto con sustancias químicas y el uso de armas.

Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación: 84.9%

84.9% Envenenamiento (ingesta y exposición a sustancias nocivas): 5.9%

5.9% Uso de arma de fuego: 5.4%

Chihuahua concentra la tasa de suicidio más alta de México

Chihuahua registró en 2025 la tasa estandarizada de suicidio más alta del país, estas fueron otras entidades que registraron niveles elevados:

Chihuahua: 13.9 suicidios por cada 100 mil habitantes

13.9 suicidios por cada 100 mil habitantes Quintana Roo: 12.3 por cada 100 mil habitantes

12.3 por cada 100 mil habitantes Aguascalientes: 11.8 por cada 100 mil habitantes

11.8 por cada 100 mil habitantes Yucatán, con 10.5

Es importante señalar que estas cifras hablan de tasas y no del número absoluto de suicidios registrados en cada estado. Por ello, el dato permite identificar dónde existe una mayor incidencia proporcional respecto a la población.

Guerrero, Nuevo León y Chiapas tienen las tasas más bajas

En el otro extremo, las tasas estandarizadas de suicidio más bajas se registraron en Guerrero, con 1.8 por cada 100 mil habitantes; Nuevo León, con 3.8, y Chiapas, con 4.3.

Al considerar la tasa bruta, Guerrero volvió a presentar el nivel más bajo del país, con 1.6 suicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que Nuevo León registró 3.8 y Chiapas 4.0.

¿Cuáles son las señales de alerta del suicidio?

Durante una entrevista para Unotv.com, la doctora Carolina Santillán Torres Torija de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, explicó que muchas personas muestran señales antes de una conducta suicida y que identificarlas puede ayudar a prevenir una tragedia.

Entre ellas destacan:

Comenzar a despedirse de familiares o amigos

Regalar o heredar pertenencias de manera inesperada

Mostrar mayor impulsividad

Incrementar el consumo de alcohol u otras sustancias

Expresar frases de desesperanza o sentir que es una carga para los demás

Escribir mensajes de despedida o realizar publicaciones en redes sociales con contenido preocupante

La doctora enfatizó que estas señales deben tomarse en serio y ser motivo para acercarse a la persona y ofrecer ayuda profesional.

¿Qué hacer si detectas estas señales?

La especialista recomendó no minimizar ninguna manifestación de sufrimiento emocional y acercarse a la persona para escucharla y orientarla a recibir atención psicológica o psiquiátrica, dependiendo de la gravedad del caso.

También recordó que en México existen servicios públicos y gratuitos para atender crisis de salud mental, como la Línea de la Vida, además de programas de apoyo en la UNAM, hospitales y centros de salud.

Asimismo, destacó la estrategia internacional denominada Guardianes para la prevención del suicidio, la cual busca que cualquier persona pueda identificar señales de riesgo y acompañar a quien necesita ayuda, aun sin ser profesional de la salud mental.



