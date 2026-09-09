Implantes mamarios evolucionan: buscan reducir complicaciones quirúrgica, resultados naturales y acelerar la recuperación

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Cirugías reducen riesgos. Foto: Jennifer Turrubiartes

La tecnología de los implantes mamarios ha evolucionado en las últimas décadas, reduciendo no solo el riesgo de las complicaciones postoperatorios como el BIA-ALCL o la contractura capsular, sino dando resultados más naturales y acelerando el tiempo de recuperación hasta el una semana.

Estos avances se deben a que la mujer de hoy tiene un ritmo más acelerado de vida y cuenta con menos tiempo, de acuerdo con el Dr. Luis Eduardo Andrade Arróniz, cirujano plástico.

“La mujer actual quiere recuperarse pronto porque es la mujer que trabaja, que hace ejercicio y que realmente tiene bien poquito tiempo”. Dr. Luis Eduardo Andrade Arróniz, cirujano plático

Uno de estos avances es PERLE, un implante mamario de nueva generación diseñado por la empresa GC Aesthetics, que recientemente comenzó a utilizarse en México. El Dr. Luis Eduardo Andrade Arróniz, quien realizó la primera cirugía con estos implantes en el país, explicó en entrevista para Unotv.com, algunos de los cambios que busca esta tecnología.

¿Cómo buscan los nuevos implantes reducir complicaciones?

Foto: PERLE

El Dr. Andrade Arróniz explicó que los implantes PERLE cuenta con una superficie denominada BioQ, diseñada para favorecer la adaptación entre el implante y los tejidos.

Gracias a este material se reduce el riesgo de una contractura capsular (endurecimiento y engrosamiento excesivo del tejido cicatricial) al 0.3%, de acuerdo con un estudio realizado por la compañía donde se analizaron 738 implantes colocados en el mundo hace cinco años.

Según el especialista, la tecnología de estos nuevos implantes busca disminuir esta complicación mediante una mejor adaptación al organismo. La información técnica de PERLE señala que su superficie tiene una baja rugosidad de aproximadamente 5 micrómetros, característica que busca disminuir la fricción y el trauma en los tejidos.

“Actualmente con esta textura hay menos roce, hay menos trauma, hay menos movimiento y el implante se adapta mejor a tu cuerpo y tu cuerpo al implante”. Dr. Luis Eduardo Andrade Arróniz, cirujano plático

Además de la superficie, el implante cuenta con una configuración de diferentes capas y un gel altamente cohesivo, características diseñadas para mejorar la resistencia y reducir la posibilidad de que el gel se disperse.

Foto: PERLE

Nueva generación de implantes también busca reducir el linfoma, uno de los mayores riesgos del aumento mamario

Otro de riesgo que busca disminuir PERLE es el linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios, conocido como BIA-ALCL por sus siglas en inglés. Durante la entrevista, el especialista explicó que este padecimiento fue relacionado en el pasado con determinados tipos de implantes y superficies.

“El linfoma en los implantes que se encontró hace 10 a 15 años, aproximadamente, fue un solo tipo de implante y fue solo un tipo de textura, esta no la maneja este impalante”. Dr. Luis Eduardo Andrade Arróniz, cirujano plático

El especialista señaló que actualmente las nuevas generaciones de implantes buscan reducir las complicaciones asociadas a las tecnologías anteriores y aseguró que el porcentaje de este tipo de linfoma es muy bajo. En el caso de PERLE, los casos de linfoma fue del 0% según el estudio presentado.

Resultados más naturales y cicatrices más pequeñas

Foto: Shutterstock

La evolución de los implantes también busca responder a una de las principales demandas actuales, resultados que se vean y se sientan más naturales. Esto, según especialistas se logra con el nuevo gel altamente cohesivo que permite que el contenido permanezca dentro de la cubierta incluso ante un daño del implante.

Además, la combinación entre el material y las nuevas técnicas quirúrgicas puede permitir realizar incisiones más pequeñas.

“El avance de la medicina permite que se puedan hacer incisiones de menos de una pulgada y por ahí poder meter este implante”. Dr. Luis Eduardo Andrade Arróniz, cirujano plático

Además de los nuevos materiales, el Dr. Luis Eduardo Andrade Arróniz habló sobre otra tendencia que comienza a ganar espacio en la cirugía estética, la mamoplastia híbrida.

Foto: Shutterstock

Esta técnica combina un implante de menor tamaño con grasa autóloga, es decir, grasa obtenida del propio cuerpo de la paciente. El objetivo es conseguir una transición más natural sin necesidad de utilizar implantes demasiado grandes.

“Podemos poner implantes de menor tamaño, hacerlo de manera híbrida con grasita tuya, grasa autóloga, para poder conseguir un resultado mucho más bonito, una transición mucho más natural”. Dr. Luis Eduardo Andrade Arróniz, cirujano plático

De acuerdo con el especialista, una cicatriz más pequeña y un procedimiento más preciso pueden ayudar a reducir el trauma durante la cirugía.

¿Recuperación en una semana después de una cirugía de implantes mamarios es posible?

Foto: PERLE

Uno de los aspectos que más llama la atención de esta nueva generación de procedimientos es la posibilidad de una recuperación más rápida, aunque los tiempos pueden variar entre cada paciente.

Paola Hernández, quien se convirtió en la primera paciente en México en recibir implantes PERLE, contó a UnoTV cómo fue su experiencia después de la cirugía:

“Yo a la semana ya estaba haciendo mi rutina normal, trabajando, manejando, todo normal”. Paola Hernández, primera paciente en utilizar implantes PERLE

La paciente, quien también es especialista de la salud explicó que decidió ponerse este tipo de implantes debido a que en una búsqueda de información, encontró que no sólo reducían el riesgo de BIA-ALCL o la contractura capsular, sino que también permitian que retomara en poco tiempo su rutina diaria.

Getty Images

También destacó que uno de los resultados que más le llamó la atención fue la apariencia natural. “Me decían que era un resultado muy natural, que me veía como si en realidad no estuviera operada y eso era lo que yo buscaba en la cirugía, verme natural, verme acorde a mi cuerpo”.

A cuatro meses de su procedimiento, Paola Hernández señaló que no había presentado complicaciones.

Sin embargo, el Dr. Andrade Arróniz aclaró que los tiempos de recuperación no dependen únicamente del implante, sino también de la técnica quirúrgica utilizada y las características de cada paciente.

El especialista explicó que, con su procedimiento, algunas pacientes pueden regresar al trabajo aproximadamente una semana después, mientras que otras actividades requieren más tiempo.

¿Los implantes mamarios son para toda la vida?

Foto: PERLE

Jorge Hadad Bellamy, director general de GCA en México, explicó para Unotv.com, que debido a la tecnología de estos implantes pueden tener una duración mayor a la del promedio que es de 10-12 años:

“Nosotros tenemos una garantía de producto de por vida, hasta que el paciente quiera quitarse, sin embargo, este debe verificarse, por un cirujano plástico porque su vida depende de como los usen los pacientes”. Jorge Hadad Bellamy, director general de GCA en México

La vida de unos implantes depende, según el director de como cada paciente trate los implantes. Aunado a ello recomentó que después de los 10, 12 y 15 años sean revisados por un cirujano plástico para conocer su estado.

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