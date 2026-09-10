OMS alerta por los tipos de cáncer más comunes en niños y adolescentes
El cáncer es una de las causas principales de muerte durante la niñez y la adolescencia, pues se estima que en la población mundial de entre 0 y 19 años existen cerca de 400 mil casos cada año.
Es por esto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó sobre cuáles son los tipos de esta enfermedad que son más comunes en los niños y adolescentes.
En el caso de las infancias:
- Leucemia
- Tumores cerebrales
- Tumores sólidos como el neuroblastoma
- Tumores de Wilms
Para los adolescentes son:
- Linfomas
- Cáncer de huesos
- Cáncer de tiroides
Afectaciones de cada tipo de cáncer
Cada uno de estos tipos de cáncer afecta zonas específicas del cuerpo humano y, según el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, los que son más comunes en niños y adolescentes son:
- Leucemia: afecta las células sanguíneas y la médula ósea, donde se producen las células de la sangre
- Tumores cerebrales: son masas de células que se forman en o cerca del cerebro infantil y existen de varios tipos
- Neuroblastoma: afecta principalmente el tejido nervioso inmaduro de glándulas suprarrenales, el cuello, el tórax o la médula espinal
- Tumor de Wilms: afecta los riñones
- Linfomas: afectan las células del sistema linfático y los dos grupos principales son el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin
- Cáncer de huesos: se forma en las células de los huesos. Entre los tipos que aparecen con mayor frecuencia en niños y adolescentes están el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing
- Cáncer de tiroides: afecta la glándula tiroides, la cual produce hormonas que regulan el ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura corporal y el peso
¿Cuáles son las causas?
El cáncer comienza con una alteración en una única célula que comienza a multiplicarse hasta formar un tumor que es capaz de invadir otros tejidos.
Según la propia OMS, en el caso de esta enfermedad en infantes, las causas en su mayoría son desconocidas y pocos son los casos relacionados al estilo de vida o al entorno.
Algunas infecciones pueden representar un factor de riesgo, como las asociadas al VIH, el virus de Epstein-Barr o el parásito causante del paludismo, pero también un estimado de 10% de los niños con cáncer presenta una predisposición genética.
Cabe señalar que no es posible prevenir el cáncer infantil, por lo que es importante detectarlo de manera temprana.
Un diagnóstico precoz permite que el tratamiento tenga una mejor respuesta e incluso, en algunos casos, se pueden utilizar terapias menos intensivas y costosas.
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