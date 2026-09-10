OMS alerta por los tipos de cáncer más comunes en niños y adolescentes

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Cánceres más comunes en niños y adolescentes Foto: Shutterstock

El cáncer es una de las causas principales de muerte durante la niñez y la adolescencia, pues se estima que en la población mundial de entre 0 y 19 años existen cerca de 400 mil casos cada año.

Es por esto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó sobre cuáles son los tipos de esta enfermedad que son más comunes en los niños y adolescentes.

Do you know the most common types of cancer in children?



These are:

– leukemias,

– brain tumours,

– lymphomas, and

– solid tumours such as neuroblastoma and Wilms tumour.



While childhood cancer is rare, it can happen.

When cancer is found early and treatment… pic.twitter.com/h5Y8vWHuzp — World Health Organization (WHO) (@WHO) September 9, 2026

En el caso de las infancias:

Leucemia

Tumores cerebrales

Tumores sólidos como el neuroblastoma

Tumores de Wilms

Para los adolescentes son:

Linfomas

Cáncer de huesos

Cáncer de tiroides

Afectaciones de cada tipo de cáncer

Cada uno de estos tipos de cáncer afecta zonas específicas del cuerpo humano y, según el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, los que son más comunes en niños y adolescentes son:

Leucemia: afecta las células sanguíneas y la médula ósea, donde se producen las células de la sangre

Tumores cerebrales: son masas de células que se forman en o cerca del cerebro infantil y existen de varios tipos

Neuroblastoma: afecta principalmente el tejido nervioso inmaduro de glándulas suprarrenales, el cuello, el tórax o la médula espinal

Tumor de Wilms: afecta los riñones

Linfomas: afectan las células del sistema linfático y los dos grupos principales son el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin

Cáncer de huesos: se forma en las células de los huesos. Entre los tipos que aparecen con mayor frecuencia en niños y adolescentes están el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing

Cáncer de tiroides: afecta la glándula tiroides, la cual produce hormonas que regulan el ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura corporal y el peso

¿Cuáles son las causas?

El cáncer comienza con una alteración en una única célula que comienza a multiplicarse hasta formar un tumor que es capaz de invadir otros tejidos.

Según la propia OMS, en el caso de esta enfermedad en infantes, las causas en su mayoría son desconocidas y pocos son los casos relacionados al estilo de vida o al entorno.

Algunas infecciones pueden representar un factor de riesgo, como las asociadas al VIH, el virus de Epstein-Barr o el parásito causante del paludismo, pero también un estimado de 10% de los niños con cáncer presenta una predisposición genética.

Cabe señalar que no es posible prevenir el cáncer infantil, por lo que es importante detectarlo de manera temprana.

Un diagnóstico precoz permite que el tratamiento tenga una mejor respuesta e incluso, en algunos casos, se pueden utilizar terapias menos intensivas y costosas.

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