Los casos se triplicaron este año. Foto: Gettyimages

La fiebre chikungunya mostró un incremento de casos en México durante 2025, año que se perfila como el periodo con más casos confirmados de esta enfermedad en los últimos seis años con 17; siete fueron autóctonos y 10 fueron importados, en la mayor cantidad acumulada desde 2019, según la Secretaría de Salud (SSA).

El incremento de notificaciones por esta enfermedad refleja un riesgo latente por la circulación del virus y la amplia presencia de mosquitos transmisores en el país, de acuerdo con el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE),

Cabe destacar que el virus de chikungunya (VCHIK) se transmite principalmente por la picadura de mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, los mismos vectores responsables del dengue y el virus del Zika.

Autoridades sanitarias alertan por aumento de casos de chikungunya

Desde 2014 y hasta el 6 de diciembre de 2025 se han notificado en México 13 mil 754 casos confirmados de VCHIK. De ese total, el 99.6% corresponde a casos autóctonos (originados en la región) y el 0.4% a casos importados, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la semana 50.

Para este año, se confirmaron 17 casos, de los cuales siete fueron autóctonos, repartidos en tres estados de la República Mexicana:

5 – Quintana Roo

1 – Yucatán

1 – Chiapas

Además, se reportaron 10 casos importados con antecedente de viaje a Cuba en Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León.

Desde 2020 no se habían presentado más de 7 casos y desde 2018 no se contaba con una cifra superior a dos dígitos.

Cabe precisar que la cifra de casos autóctonos es la más alta en México desde 2020, cuando también se presentaron siete; sin embargo, en la cantidad conjunta de casos autóctonos e importados, es la cifra más alta desde 2018.

¿Cuáles son síntomas del chikungunya?

Los síntomas del chikungunya suelen aparecer entre dos y 12 días después de la picadura del mosquito infectado. La enfermedad se caracteriza por hacer que el paciente presente:

Fiebre súbita

Dolor articular intenso

Inflamación de las articulaciones

Dolores musculares

Cefalea

Náuseas

Fatiga

Exantema

El diagnóstico se basa en la evaluación clínica y el antecedente epidemiológico, como viajes a zonas con transmisión activa, y puede confirmarse mediante pruebas de laboratorio como PCR y serología.

Actualmente, no existe un tratamiento específico ni una vacuna contra el chikungunya, por lo que la atención médica se centra en el manejo de los síntomas, el control del dolor y la hidratación.

Ante dicho panorama, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que el riesgo de aumento de casos en México permanece debido a la amplia distribución de los mosquitos transmisores y a la intensa movilidad poblacional, especialmente por viajes internacionales desde regiones con brotes activos.

Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan fortalecer la vigilancia epidemiológica, mejorar el control del vector y promover la eliminación de criaderos de mosquitos en los hogares, como medida clave para prevenir nuevos brotes de chikungunya en el país.

