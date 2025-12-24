Síndrome del corazón de vacaciones acecha en Navidad, síntomas aparecen 12 horas después de beber

GENERANDO AUDIO...

Médicos del Hospital Metodista de Houston, en Estados Unidos, alertaron sobre el síndrome del corazón de vacaciones, que suele ser producto de la falta de sueño, comidas abundantes, alcohol, estrés, viajes y deshidratación que pueden venir con la Navidad y Año Nuevo.

“Las fiestas crean un clima ideal para los problemas de ritmo cardíaco. Incluso personas sin problemas cardíacos previos pueden experimentar repentinamente latidos cardíacos irregulares”, dijo el Dr. Bindu Chebrolu, cardiólogo del Hospital Metodista.

¿Qué es el síndrome del corazón de vacaciones?

El síndrome del corazón de vacaciones es una alteración temporal del ritmo cardíaco, más comúnmente la fibrilación auricular (FA).

Incluso alguien con un corazón completamente normal puede sentir de repente:

Un latido cardíaco acelerado

Ritmos irregulares y “fuera de ritmo”

Y sí, a menudo sucede después de las celebraciones navideñas, explicó Chebrolu.

¿Quién corre mayor riesgo?

Foto: Cuartoscuro

Chebrolu destacó que cualquiera puede sufrir el síndrome del corazón de vacaciones.

Pero su riesgo es mayor para:

Mayores de 65 años

Hipertensión

Obesidad

Apnea del sueño

Diabetes

Comidas ricas en sal y deshidratación

Estrés, fatiga por viaje, falta de sueño

Uso de estimulantes o ciertos medicamentos

“Incluso las personas que beben poco pueden desencadenar fibrilación auricular con tan sólo una noche de consumo excesivo de alcohol”. Dr. Bindu Chebrolu, cardiólogo del Hospital Metodista.

Los atracones frecuentes de alcohol aumentan el riesgo de fibrilación auricular a largo plazo

Los episodios repetidos de consumo excesivo de alcohol pueden transformar lo que comienza como una alteración temporal en una fibrilación auricular crónica.

Sólo una bebida al día aumenta el riesgo de fibrilación auricular en aproximadamente un 8 %

5 bebidas al día aumentan el riesgo de fibrilación auricular en casi un 50 %

¿A qué síntomas debes prestar atención?

Los síntomas del síndrome cardíaco de vacaciones suelen aparecer entre 12 y 36 horas después de beber, a menudo a la mañana siguiente.

Algunas señales son:

Latidos cardíacos rápidos o irregulares

Palpitaciones

Mareos o vértigo

Dificultad para respirar

Molestias en el pecho

Fatiga repentina

La mayoría de los episodios se resuelven por sí solos. Pero la fibrilación auricular sin tratamiento aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y miocardiopatía, así que no lo desestime.

¿Cuándo buscar ayuda?

“Si sus síntomas duran más de unas pocas horas, no espere, vaya a urgencias” dijo el especialista.

Si experimenta los siguientes síntomas es necesario ir al hospital:

Latidos cardíacos irregulares persistentes

Desmayo o casi desmayo

Dolor en el pecho

Dificultad grave para respirar

¿Cómo se puede prevenir el síndrome del corazón de vacaciones?

“La mejor manera de evitar el síndrome cardíaco navideño es beber con moderación o, si tiene hipertensión, fibrilación auricular o diabetes, evitar el alcohol por completo”, afirmó Chebrolu.

Otros consejos para el corazón son:

Hidrátate bien

Priorizar el sueño

No beba con el estómago vacío

Vaya con cuidado con la sal: los alimentos festivos ya están cargados

Tómate descansos de la agitada agenda

Evite mezclar alcohol con bebidas energéticas.

Utilice su reloj inteligente para controlar su frecuencia cardíaca si es propenso a palpitaciones.

La evidencia muestra que reducir el consumo de alcohol a tres bebidas por semana o menos reduce significativamente los episodios y la progresión de la fibrilación auricular.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia