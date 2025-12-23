¿Qué es la Fundación Michou y Mau, institución que apoyaba a niño que falleció en accidente aéreo?

GENERANDO AUDIO...

Fundación Michou ayuda a niños con quemaduras graves. Foto: Getty Images

La Fundación Michou y Mau, en coordinación con la Secretaría de Marina, realizaba el traslado del niño Federico, desde Yucatán hacia Galveston, Estados Unidos, a bordo de una aeronave para que recibiera atención médica especializada por quemaduras severas. Sin embargo, durante el trayecto ocurrió un accidente aéreo que dejó un saldo de cinco personas fallecidas, entre ellas el menor.

La Fundación Michou y Mau de asistencia privada, creada en 1998, tiene como objetivo obtener recursos para garantizar atención médica oportuna a niños mexicanos con quemaduras graves.

En el caso de Ferderico, la Fundación Michou y Mau y la Secretaría de Marina buscaban el traslado del menor con el objetivo que fuera atendido en el hospital Shriners Children’s, en Texas, luego de sufrir quemaduras en gran parte de su cuerpo tras un accidente doméstico en el que le cayó agua hirviendo.

El siniestro ocurrió cuando el niño, de dos años de edad, era llevado del hospital Agustín O’Horán de Mérida hacia el centro médico especializado en Galveston, donde recibiría tratamiento prioritario por la gravedad de sus lesiones. Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente aéreo.

La fundación expresó su solidaridad con las familias de las personas accidentadas y subrayó que los acompaña con respeto cercanía.

¿Qué es la Fundación Michou y Mau?

Es una organización que se sostiene principalmente por donaciones, las cuales permiten cubrir gastos médicos, traslados y tratamientos especializados para menores que han sufrido quemaduras severas.

De acuerdo con su portal oficial, la Fundación Michou y Mau I.A.P. fue creada con la misión de que “a ningún niño le suceda lo que a Mau”.

Para entender el origen de la fundación, es necesario conocer la historia de Michelle Sendel, conocida como “Michou”. En 1997, un incendio provocado por un cortocircuito consumió su vivienda. Michou logró rescatar a dos de sus hijos, Mau y Camila, pero perdió la vida por asfixia e inhalación de humo.

Posteriormente, Mau falleció debido a que no recibió atención médica especializada a tiempo por las quemaduras que sufrió. Por su parte, Camila logró recuperarse gracias al tratamiento recibido en el Shriners Hospital for Children de Galveston, Texas.

Tras estos hechos, Virginia Sendel, madre de Michou, creó la Fundación Michou y Mau, en honor a su hija y a su nieto, con el objetivo de ayudar a menores que enfrentan situaciones similares.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.