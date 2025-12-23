Consumo de drogas en adolescentes baja, pero aumenta en adultos: ENCODAT 2025

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno Federal presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, con la que asegura que el consumo de drogas ilegales entre adolescentes en México ha disminuido en los últimos años.

Sin embargo, los datos también muestran incrementos en otros grupos de la población y un tamaño de muestra considerablemente menor respecto a ediciones anteriores.

¡Presentan la ENCODAT 2025 en México!

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en la edición 2025 de la ENCODAT fueron entrevistadas 19 mil 200 personas, una reducción significativa frente a la encuesta de 2016, cuando la muestra fue de 56 mil 877 encuestados. Esto representa una disminución de 66% en el número de personas consultadas, aunque la dependencia no dio a conocer públicamente la metodología utilizada.

A pesar de esta reducción, las autoridades federales afirmaron que los resultados permiten concluir que el consumo de drogas ilegales entre adolescentes ha ido a la baja.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, detalló que el consumo experimental de drogas en adultos aumentó de 10.6% en 2016 a 14.6% en 2025, mientras que en adolescentes disminuyó de 6.2% a 4.1 % en el mismo periodo.

No obstante, el funcionario también reconoció incrementos en otros rubros. El uso indebido de medicamentos pasó de 1.3% en 2016 a 2.5% en 2025, mientras que el consumo de opioides aumentó de 0.1% a 1.4%.

Cannabis, la droga ilegal más consumida en México

La cannabis continúa siendo la droga ilegal más consumida en el país. Según los datos oficiales, su uso en la población general aumentó de 9.3% en 2016 a 13.3% en 2025, un tema que, dijo el secretario, sigue siendo objeto de debate público.

En contraste, entre adolescentes, el consumo de cannabis disminuyó de 5.3% a 3.7%, mientras que los alucinógenos se mantuvieron sin cambios y los estimulantes de tipo anfetamínico bajaron ligeramente de 0.6% a 0.5%.

Los resultados sobre adolescentes se basan en una muestra de 3 mil 847 jóvenes de entre 12 y 17 años, cifra que el Gobierno Federal considera suficiente para evaluar el impacto de las políticas públicas de prevención.

En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la reducción en el consumo no médico de fentanilo, que pasó de 0.2% a 0.1%, lo que, afirmó, refleja el éxito de las campañas de prevención implementadas en escuelas y medios de comunicación.

Añadió que estas estrategias han involucrado a maestros y padres de familia, y adelantó que en 2026 el enfoque se ampliará hacia el consumo de metanfetaminas, cuyo uso ha aumentado.

Finalmente, las autoridades informaron que los resultados completos de la ENCODAT 2025 estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), para consulta pública.

