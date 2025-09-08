Accidentes con pirotecnia: ¿qué hacer en caso de quemaduras por fuegos artificiales?

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo tratar las quemaduras por accidentes con pirotecnia?

El uso de cohetes y pirotecnia incrementa hasta 35% los accidentes, especialmente las quemaduras en niñas, niños y adolescentes, según Juan Antonio Ugalde Vitelly, del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” (HGMEL). Por esta razón, tanto Protección Civil como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dicen cómo tratar este tipo de lesiones.

Cabe destacar que, este domingo 7 de septiembre, una explosión ocasionada por la caída de cuatro abanicos de un castillo pirotécnico, lo cual dejó al menos 28 personas lesionadas que recibieron atención médica, según informó Protección Civil del Estado de México.

Además, las fiestas patrias que se avecinan en el país también son una fuente de riesgo para el uso de fuegos artificiales, los cuales tienen el potencial de causar daño a niñas y niños, principalmente.

“Durante las fiestas patrias, niñas y niños están particularmente expuestos al uso de cohetes y fuegos artificiales, que pueden causar quemaduras de diferentes tipos y grados cuando no cuentan con supervisión adecuada”, dijo Ugalde Vitelly.

¿Cómo tratar quemaduras causadas por pirotecnia?

Ante una quemadura por algún producto fabricado con pólvora, incluyendo fuegos artificiales, el IMSS sugiere las siguientes medidas:

Aleja a la persona afectada del objeto que le causó la quemadura

Quítale la ropa si está pegada a la piel o si la quemadura es muy amplia

Lava la zona quemada con agua tibia y jabón neutro durante 20 minutos, pues contrario a lo que se piensa, el agua fría profundiza la quemadura. El agua elimina sustancias nocivas, disminuye el dolor y baja la hinchazón

El IMSS asegura que, en las quemaduras de primer grado, se recomienda aplicar crema hidratante cada tres horas durante cuatro días. “Las molestias desaparecerán en menos de seis días“, según la institución.

En el caso de las quemaduras de segundo y tercer grado, éstas deben ser valoradas por un médico. Y si la quemadura es muy amplia, se sugiere cubrir la zona con lienzos limpios y húmedos durante el traslado al hospital.

“Ante una quemadura es muy importante acudir al servicio de urgencias más cercano para valoración médica”, remata el IMSS.

Otras recomendaciones de Protección Civil

Si la ropa se prendió con el fuego, hay que evitar que el afectado corra, y proceder apagar las llamas con una frazada, manta o tela gruesa, haciendo rodar al damnificado por el suelo, complementa la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Por otro lado, recomendó no despegar restos de tela o lana que estén directamente adheridas a la quemadura, debido a que esto solo aumentará el dolor y puede originar cicactrices deformadoras.

Descripción, síntomas y riesgos de las quemaduras por pirotecnia

Las quemaduras se producen por el efecto del calor, la electricidad, frío, sol, productos químicos o radioactividad. Sus síntomas más comunes son:

Enrojecimiento de la piel

Ámpulas o ampollas

Dolor que arde

Hinchazón

Entre más elevada sea la temperatura y el tiempo de contacto, más profunda es la quemadura y aumenta el riesgo de complicaciones, como:

Lesiones o problemas emocionales y físicos

Infecciones

Deformaciones

Cicatrices

Pérdida de movilidad en una o varias partes del cuerpo

La manera más efectiva de evitar una quemadura por pirotecnia es la prevención, por eso se recomienda evitar el contacto con objetos que contengan pólvora, ya sean cohetes, fuegos artificiales, luces de bengala, entre otros.