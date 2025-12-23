Secretaría de Salud alerta por neumococo en invierno: así puedes vacunarte contra la enfermedad

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Salud (SSA) llamó a la población mexicana a vacunarse para prevenir enfermedades causadas por el neumococo, una bacteria que puede generar complicaciones graves y derivar en meningitis y neumonía, especialmente durante la temporada invernal.

La presente época de frío provoca que suban las infecciones respiratorias, aumentando el riesgo en niñas y niños pequeños, personas adultas mayores y quienes viven con enfermedades crónicas, de acuerdo con los expertos.

¿Qué es el neumococo? Microorganismo que deriva en enfermedades respiratorias

El neumococo, conocido científicamente como Streptococcus pneumoniae, es responsable de infecciones que pueden derivar en neumonía, meningitis, bacteriemia y otitis media, según la Secretaría de Salud.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2008 se registraron alrededor de 476 mil muertes por infecciones neumocócicas en menores de cinco años a nivel mundial.

La bacteria se transmite por contacto directo con secreciones respiratorias de personas portadoras. Tras la exposición, puede producirse una colonización temporal en la nasofaringe y posteriormente propagarse hacia las vías respiratorias bajas, donde se desarrollan las infecciones más graves.

Aunque el mayor riesgo se presenta en menores de 2 años, la enfermedad también puede afectar a personas mayores de 65 años, así como a quienes consumen alcohol o tabaco en exceso y a pacientes con padecimientos crónicos como cardiopatías o con sistemas inmunológicos debilitados.

¿Dónde conseguir la vacuna contra el neumococo?

Para reducir el riesgo de contagio y complicaciones, la Secretaría de Salud recordó que la vacuna contra el neumococo forma parte del esquema nacional de inmunización.

En niñas y niños se aplica a los 2, 4 y 6 meses de edad, con un refuerzo entre los 12 y 15 meses, mientras que en personas mayores de 65 años se recomienda una dosis cada cinco años.

Durante este periodo, las vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo están disponibles de forma gratuita en las unidades médicas del sector público desde el octubre de 2025 hasta el 3 de abril de 2026.

La campaña está dirigida prioritariamente a menores de cinco años, personas de 60 años y más, personas con enfermedades de riesgo, personal de salud y mujeres embarazadas, con excepción del biológico contra neumococo.

