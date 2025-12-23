Adolescentes muestran mayores problemas de salud mental y comportamiento suicida: SSA anuncia medidas

GENERANDO AUDIO...

Los adolescentes muestran mayores problemas de salud mental y comportamiento suicida, informó este martes el secretario de Salud, David Kershenobich, en la conferencia matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum, de este martes 23 de diciembre.

Durante la presentación de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2025), el funcionario detalló que la población adolescente mostró mayores niveles de alteraciones mentales que la población adulta.

¿Qué se sabe de la salud mental de adolescentes y adultos en México?

Los problemas de salud mental se pueden distribuir en cuatro tipos:

Malestar psicológico

C omportamiento suicida

Violencia

Participación en apuestas y uso de videojuegos.

“La población adolescente fue la que tuvo los mayores niveles de alteraciones mentales y se pueden distribuir en cuatro tipos en salud mental: malestar psicológico, comportamiento suicida, violencia y participación en apuestas y uso de videojuegos” David Kershenobich, secretario de Salud

¿Cuáles son los resultados del malestar psicológico en adolescentes?

Malestar psicológico representa una prevalencia de 8.1% del promedio nacional, que es entre los 12 y 65 años. No se compara con datos de 2016 porque anteriormente no se abordaba este aspecto.

En adolescentes, entre 12 y 17 años, las mujeres presentan un 13.2%, mientras que los hombres registran 6.9%.

Para el rubro de los adultos, de 18 a 65 años, las mujeres contabilizan 10.2% contra un 5.1% en hombres.

Comportamiento suicida en adolescentes; ¿qué se sabe?

En los últimos 12 meses los jóvenes muestran tasas regularmente más altas en todas las etapas del comportamiento suicida:

La ideación fue de 3.3% en adolescentes , mientras que en adultos fue de 1.7%

, mientras que en adultos fue de 1.7% Para la planificación, los adolescentes registran 1.9% por 1.0% en el sector de los adultos

por 1.0% en el sector de los adultos En el intento, los adolescentes contabilizan 1.5% contra 0.5% de los adultos

Cabe mencionar que las mujeres adolescentes son el subgrupo con mayor frecuencia de ideación e intento, conforme señalan los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco.

¿Qué resultados se obtuvieron en cuanto a violencia?

La prevalencia general fue que el 12.3% de la población de 12 a 65 años reportó haber sufrido algún tipo de violencia, sea física, emocional o sexual; en el último año.

Para adolescentes, este sector registró 18.1%, aunque predominó en mujeres, con 18.8%, mientras que en hombres fue de 17.4%.

En adultos fue de 11.4%, donde las mujeres presentan mayor afectación, con 13.1%, y hombres con 9.5%.

Participación en apuestas

Aunque es una minoría, en el último año, la participación en juegos de azar es más común en adolescentes que en adultos:

Por el lado de la participación, los adolescentes muestran 6.9% contra 3.9% en adulto s

s En este caso, los hombres predominan con 6.0% frente a las mujeres con 2.7%

Atender salud mental en adolescentes es la prioridad

Tras dar a conocer los resultados de la encuesta, Kershenobich destacó que la población de 12 a 17 años concentra las mayores vulnerabilidades en cuanto a salud mental.

Ante este panorama, la prioridad es atender la prevención del suicidio, la violencia y el malestar psicológico en este sector de la población.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló de la implementación de una campaña, así como una estrategia integral para tratar los problemas de salud mental entre los jóvenes.

“La estrategia que tenemos que pasar en enero sobre salud mental en adolescentes, o particularmente dirigida a adolescentes, que tiene que ver con intervención en las escuelas, con una campaña muy intensa y al mismo tiempo fortalecer la línea de ayuda y algunos otros esquemas de apoyo con psicólogos, psiquiatras, vinculado, repito nuevamente, con las escuelas” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

