¿Qué dicen los resultados de la ENCODAT 2025?

El consumo experimental de drogas ilegales en adultos aumentó en los últimos nueve años, destacando el consumo de cannabis, alucinógenos y estimulantes anfetamínicos. Asimismo, aumentó el uso indebido de medicamentos y opioides, según dio a conocer David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (Ssa), este 23 de diciembre.

Además, se dio a conocer que aumentó el porcentaje de la población total que ha consumido alcohol alguna vez y de mujeres que han consumido bebidas alcohólicas en algún momento.

Dichos resultados pertenecen a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, la cual también reveló que el consumo de drogas en adolescentes y alcohol disminuyó en términos generales.

Cabe precisar que la encuesta se realizó en 19 mil 200 personas de 12 a 65 años de edad, divididas en dos grupos clave:

Adolescentes entre 12 y 17 años de edad

Adultos entre 18 y 65 años de edad

Aumenta el consumo de estas drogas en adultos de México

A través de la Conferencia Matutina de este martes, se dio a conocer que el consumo experimental de drogas ilegales en adultos aumentó del 10.6% en 2016 al 14.6% en 2025, siendo las siguientes sustancias las que presentaron un mayor repunte:

Cannabis : aumentó del 9.3% en 2016 al 13.3% en 2025

: aumentó del 9.3% en 2016 al 13.3% en 2025 Alucinógenos : aumentó del 0.8% en 2016 al 1.5% en 2025

: aumentó del 0.8% en 2016 al 1.5% en 2025 Estimulantes de tipo anfetamínico: aumentó del 0.9% en 2016 al 1.6 en 2025

Fuente: ENCODAT 2025

Cabe destacar que el consumo experimental en adolescentes tuvo una disminución de 6.2% en 2016 a 4.1% en 2025, de acuerdo con las cifras reveladas este martes.

El uso de cannabis en adolescentes bajó de 5.3% a 3.7% en los últimos nueve años; el uso de alucinógenos por parte de este grupo subió de 0.3% a 0.4%, y el uso de anfetaminas bajó de 0.6% a 0.5%, según la ENCODAT 2025.

“Los adultos se van sumando cada año, conforme avanzan, y la estrategia de combatir el consumo en la adolescencia se vuelve cada vez más importante”, destacó el titular de la SSA en Palacio Nacional.

David Kershenobich habla sobre uso de opioides y fentanilo

Además de señalar que el cannabis se mantiene como la principal droga ilegal, David Kershenobich aseguró que se mantiene monitoreo sobre la evolución de opioides.

Además, reconoció que el uso sin receta médica del Tramadol, analgésico opioide para dolores intensos, puede ser uno de los factores responsables por el consumo de opioides. “Tendrá que ser recetado”, complementó.

Asimismo, el titular de la Ssa reconoció que bajó el consumo general de fentanilo, según los datos revelados por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025.

“La prevalencia de fentanilo que también se investigó fue muy baja 0.2 alguna vez y 0.1 en el último año”, dijo. David Kershenobich, titular de la Ssa

También sube el consumo de alcohol en la población total y en mujeres

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco también reveló que la población total que ha consumido alcohol alguna vez aumentó del 71% en 2016 al 73.7% en 2025.

Por otro lado, David Kershenobich destacó que el porcentaje de mujeres que han consumido bebidas alcohólicas alguna vez aumentó del 62.6% en 2016 a 69.3% en el año que recién termina.

Sin embargo, la ENCODAT 2025 también destacó que el consumo nacional de alcohol en el último año disminuyó de 49.1% en 2016 a 46.1% en 2025.

En cuanto a adolescentes, el consumo en el último año disminuyó de 28.0% a 17.8% en el mismo lapso; el consumo mensual excesivo entre las adolescencias también disminuyó de 8.3% a 2.6%.

ENCODAT 2025 revela mayor consumo de cigarros electrónicos

La ENCODAT 2025 también reveló que disminuyó la cantidad de tabaco fumado de 17.6% a 15.1% en los últimos nueve años; sin embargo, el uso de cigarro electrónico aumentó de 1.1% a 2.6% en el mismo lapso.

“Disminuyó el tabaco fumado, aumentó el cigarro electrónico”, precisó el secretario de Salud, David Kershenobich.

Riesgos a la salud de las drogas y sustancias más consumidas en adultos

Cannabis

El consumo de cannabis conlleva riesgos para la salud sin importar la forma en que se use, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Aproximadamente 3 de cada 10 personas consumidoras desarrollan trastorno por consumo de cannabis, con mayor riesgo si se inicia en la adolescencia o se usan productos con alto THC.

También afecta el cerebro, dañando memoria, aprendizaje, atención y toma de decisiones. Asimismo, los CDC alertan que puede aumentar la frecuencia cardiaca, la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

El cannabis también puede deteriorar habilidades para conducir, daña los pulmones y se ha vinculado a problemas de salud mental. Además, los comestibles pueden provocar intoxicación involuntaria, especialmente en niños, según los expertos.

Alucinógenos

A corto plazo, el consumo de alucinógenos (como el LSD) produce delirio y distorsión de la percepción. Altera la perspectiva geométrica y la noción del tiempo y agudiza la percepción de colores y sonidos y el sentido del tacto, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

“Algunos consumidores se ven invadidos de pensamientos y sentimientos aterradores intensos como el miedo a perder el control de sí mismos, a la locura y a la muerte, así como de sensaciones de desesperación”. UNODC

Los efectos físicos son leves, según la organización; sin embargo, pueden presentarse síntomas como dilatación de las pupilas, aceleración del pulso y aumento de la presión sanguínea, pérdida de apetito, insomnio, boca reseca y temblores.

Estimulantes de tipo anfetamínico

En 2015, el Gobierno de México compartió que los estimulantes tipo anfetamínicos están catalogados como estimulantes mayores con base en su efecto en el Sistema Nervioso Central, provocando consecuencias como:

Intoxicación

Taquicardias

Sensación de calor y frío

Problemas cardiovasculares

Convulsiones

Vómito

Deshidratación

Hipertermia

Desnutrición

Pérdida de peso

Trastornos del sueño

Incremento de conductas de riesgo como relaciones sexuales sin protección

Hemorragia cerebral y muerte

Fuente: Secretaría de Salud (SSA, 2015)

Cabe destacar que el término “estimulantes de tipo anfetamínico” se utiliza para designar un grupo de drogas de origen fundamentalmente sintético entre las cuales destacan la anfetamina, la metanfetamina y la MDMA (éxtasis), según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Cigarros electrónicos

Un análisis, compartido en abril de este año por Johns Hopkins Medicine, identificó una asociación significativa entre el uso exclusivo de cigarros electrónicos y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Además, en un subgrupo de adultos de entre 30 y 70 años, el estudio encontró un pequeño aumento en el riesgo de hipertensión asociado al uso exclusivo de cigarros electrónicos.

Aunque los riesgos observados con los cigarros electrónicos fueron menores que los asociados al tabaquismo tradicional, los investigadores de Johns Hopkins concluyen que estos productos sí presentan riesgos definidos para la salud, particularmente en relación con la EPOC y posiblemente la hipertensión, por lo que su uso no puede considerarse seguro.

