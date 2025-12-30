Ácido fólico: ¿qué es, en qué alimentos se encuentra y qué beneficios tiene para las mujeres embarazadas?

GENERANDO AUDIO...

Este nutriente se encuentra en varios alimentos. Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

El ácido fólico, también conocido como vitamina B9 o folato, es un nutriente esencial para la salud de las mujeres que planean un embarazo y de aquellas que ya se encuentran en gestación. Su consumo adecuado antes y durante el embarazo juega un papel clave en el desarrollo del bebé y en la prevención de diversas complicaciones tanto para la madre como para el feto.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se recomienda que las mujeres que desean ser mamás comiencen a tomar ácido fólico entre tres y seis meses antes del embarazo y continúen durante el primer trimestre, aunque su consumo puede extenderse a lo largo de los nueve meses de gestación.

La ingesta adecuada de ácido fólico antes y durante el embarazo ayuda a prevenir ciertas anomalías congénitas incluso, la espina bífida y la anencefalia, indica por su parte la Secretaría de Salud de México.

Beneficios del ácido fólico durante el embarazo

Foto: Getty Images

De acuerdo con el Gobierno de México, la ingesta diaria de ácido fólico favorece la correcta formación de las células que dan origen al bebé, permitiendo un desarrollo adecuado de sus rasgos genéticos y hereditarios. Además, ayuda a prevenir la anemia en la madre y fortalece su estado de salud general durante el embarazo.

Por su parte, el IMSS señala que, incluso si no fue posible consumir ácido fólico antes de quedar embarazada, es fundamental tomarlo durante los primeros tres meses de gestación, ya que es en ese periodo cuando se desarrolla el sistema nervioso del bebé y cuando se pueden prevenir las alteraciones más graves.

Entre los síntomas que pueden indicar deficiencia de ácido fólico se encuentran el cansancio constante, dolor de cabeza, palidez, úlceras en la boca o lengua, trastornos del sueño y problemas de memoria. Ante cualquiera de estas señales, se recomienda acudir al médico.

¿En qué alimentos se encuentra el ácido fólico?

El ácido fólico se encuentra de manera natural en diversos alimentos, principalmente en los de origen vegetal. Entre los más ricos en folatos están las verduras de hoja verde como espinaca, lechuga, berros, coles y espárragos; las leguminosas como lentejas, frijoles, habas y chícharos; así como frutas como naranja, toronja, plátano, melón y aguacate.

También está presente en alimentos de origen animal como el hígado y otras vísceras, además de frutos secos como almendras y cacahuates. A esto se suman productos fortificados como panes, cereales, harinas, pastas y arroz.

Este nutriente está en varios alimentos. Foto: Shutterstock

Para aprovechar el ácido fólico en los alimentos, se recomienda consumir los vegetales crudos cuando sea posible y cocinar los productos animales de forma ligera, como a la plancha, según especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); pues este nutriente puede perderse con la cocción y el almacenamiento, ya que es sensible al calor y soluble en agua.

Cabe destacar, qué dosis recomendada para mujeres en edad reproductiva es de 400 microgramos diarios. En casos especiales, como mujeres que ya han tenido un bebé con defectos del tubo neural, el médico puede indicar una dosis mayor, de hasta 4 miligramos al día, lo que ha demostrado reducir el riesgo de recurrencia hasta en un 70% de acuerdo con la UNAM.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.