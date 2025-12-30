Tortillas en California deberán incluir ácido fólico por ley a partir de 2026

GENERANDO AUDIO...

Las tortillas que se venden en California, Estados Unidos, deberán incluir ácido fólico como nuevo ingrediente a partir del 1 de enero de 2026, de acuerdo con medios estadounidenses como CBS News, entre otros.

El primer día del año entrará en vigor el Proyecto de Ley de la Asamblea AB 1830, que obliga a que la mayoría de las tortillas y productos de maíz comercializados en el estado contengan esta vitamina, con el objetivo de reducir defectos congénitos, especialmente entre bebés de madres latinas.

¿Por qué se aprobó la ley?

El ácido fólico es una vitamina esencial para el desarrollo del cerebro y la médula espinal durante las primeras etapas del embarazo.

De acuerdo con reportes de Los Angeles Times, su consumo adecuado puede reducir hasta en 70% el riesgo de defectos del tubo neural, como la espina bífida y la anencefalia, según investigaciones médicas.

Sin embargo, datos del Departamento de Salud Pública de California muestran que las mujeres latinas tienen menos probabilidades de consumir ácido fólico antes del embarazo.

Entre 2017 y 2019, solo 28% de las mujeres latinas reportaron haber tomado esta vitamina el mes previo al embarazo, frente al 46% de las mujeres blancas.

Esta brecha ha contribuido a que los bebés de madres latinas presenten tasas más altas de defectos del tubo neural.

Cabe mencionar que, desde 1998, Estados Unidos exige la fortificación con ácido fólico en productos como cereales, arroz y pasta.

Joaquín Arámbula, asambleísta demócrata de Fresno y autor de la iniciativa, calificó la exclusión previa de la masa de maíz como un “descuido”, al tratarse de un alimento básico en muchas comunidades latinas.

¿Qué establece la nueva ley?

El Proyecto de Ley AB 1830 obliga a los fabricantes que operan en California a añadir 0.7 miligramos de ácido fólico por cada libra de harina de maíz, además de indicar esta adición en las etiquetas nutricionales.

La norma contempla exenciones para pequeños productores, como restaurantes y mercados que elaboran sus propias tortillas de forma artesanal.

Esta medida convierte a California en el primer estado de Estados Unidos en exigir la fortificación con ácido fólico en productos de masa de maíz. Alabama adoptó una legislación similar, que entrará en vigor en junio de 2026.

Con esta nueva ley, las autoridades buscan cerrar una brecha de salud pública a través de un alimento cotidiano, sin modificar los hábitos de consumo de millones de familias.

