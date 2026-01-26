Advierten por brote del mortal virus Nipah en India: Tailandia en “alerta máxima”

GENERANDO AUDIO...

Imagen del virus Nipah. Foto: Getty Images

Tailandia está en “alerta máxima” tras detectarse casos del mortal virus Nipah en India, donde se registran cinco infecciones confirmadas y casi 100 personas en cuarentena por esta enfermedad con una alta letalidad.

Los casos en la India fueron confirmados, a través de un comunicado, por su Centro Nacional para el Control de Enfermedades (NCDC por sus siglas en ingles). Aunque el organismo aclaró que “no representan un brote importante, sino una incidencia local limitada a dos distritos de Kerala, en Kozhikode y Malappuram”.

“Los datos disponibles sugieren que no hay motivo para que la población general se preocupe por la seguridad de las personas y sus familias”. Centro Nacional para el Control de Enfermedades de la India

Sin embargo, el Departamento de Control de Enfermedades (DDC) del Ministerio de Salud Pública de Tailandia anunció este lunes 26 de enero que está monitoreando de cerca la situación del virus Nipah en India.

Tailandia en alerta máxima por brote del mortal virus Nipah en India

El DDC enfatizó que Tailandia permanece en “alerta máxima y está reforzando diferentes medidas preventivas” contra una posible transmisión transfronteriza.

La declaración del gobierno de Tailandia surge luego de la confirmación de los cinco casos en India, que incluyen infecciones entre personal sanitario.

“Como parte de las medidas de contención, se ha informado que casi 100 personas han sido puestas en cuarentena domiciliaria mientras las autoridades sanitarias realizan el rastreo de contactos y las operaciones de control de la enfermedad”, informó el DDC.

El pasado viernes, el DDC explicó que actualmente existe un monitoreo, especialmente a quienes viajan hacia o desde la India.

“Se han tomado medidas para monitorear a los viajeros”, dice el comunicado.

“Si se detecta que los viajeros presentan fiebre alta o síntomas compatibles con la infección por el virus Nipah, se realizarán pruebas de detección adicionales en el puesto de control internacional de enfermedades transmisibles”. Departamento de Control de Enfermedades (DDC) de Tailandia

El virus Nipah es una enfermedad zoonótica que puede propagarse entre animales y personas, principalmente murciélagos y cerdos, con síntomas que van desde fiebre hasta infección cerebral y muerte, según la Clínica Cleveland.

Además tiene una alta letalidad (40-75%) y no existen vacunas ni tratamientos específicos para tratarla.

¿Qué es el virus Nipah?

El Nipah es un virus zoonótico, es decir, se transmite principalmente de animales a personas; sin embargo, también puede infectar de persona a persona y mediante comida contaminada, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La enfermedad tiene manifestaciones clínicas diversas, incluyendo infecciones respiratorias agudas e, incluso, encefalitis letal, de acuerdo con los expertos internacionales.

Este virus infecta sobre todo a una gran variedad de animales y es causa de enfermedades graves y muerte en personas, por lo que es considerado un problema de salud pública, según la propia OMS.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) asegura que el Nipah comenzó a “hacerse famoso” entre 1998 y 1999, con casos en Malasia y Singapur, en donde el foco fueron los cerdos. Posteriormente, se reportaron casos en:

India

Camboya

Ghana

Filipinas

Indonesia

Madagascar

Tailandia

Bangladesh

En 2023, el Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia del Gobierno de India notificó seis casos de infección por el virus de Nipah confirmados por laboratorio en Kerala; dos de ellos fueron mortales.

Dicho brote llevó al cierre de algunos municipios cercanos al área, por lo que las poblaciones del mundo entraron en alerta al tratarse del sexto brote en India desde el año 2001, de acuerdo con la OPS.

Transmisión, síntomas y recomendaciones por el virus Nipah

Históricamente, la transmisión del virus Nipah comienza cuando los murciélagos, el reservorio de la enfermedad, llegan cerca de árboles frutales, que terminan contaminados por las heces de estos animales, de acuerdo con la OMS.

Los cerdos se contaminan al consumir las frutas que caen de los árboles y, de esta forma, se transmite a los humanos, de acuerdo con el Dr. Carlos Arturo Álvarez Moreno, infectólogo colombiano, asesor de la OMS.

Las personas infectadas inicialmente presentan síntomas como:

Fiebre

Dolor de cabeza

Mialgia

Vómitos

Dolor de garganta.

A esto le pueden seguir mareos, somnolencia, alteración de la consciencia y signos neurológicos que indican encefalitis aguda. Algunas personas también pueden experimentar neumonía atípica y problemas respiratorios graves, incluyendo dificultad respiratoria aguda.

En casos graves, se presentan encefalitis y convulsiones, que progresan al coma en un plazo de 24 a 48 horas.

El período de incubación del virus Nipah es de 4 a 14 días, pero se han reportado períodos de incubación de hasta 45 días.

La OMS asegura que la mayoría de las personas se recuperan completamente, aunque algunas presentan afecciones neurológicas residuales después de la encefalitis aguda.

Actualmente, no existen medicamentos ni vacunas específicas contra la infección por el virus Nipah, por lo que la OMS ha identificado el virus como una enfermedad prioritaria para su Plan de Investigación y Desarrollo.

“Se recomiendan cuidados intensivos de soporte para tratar las complicaciones respiratorias y neurológicas graves“, remata la organización.

