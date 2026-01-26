Perros y corazón: el inesperado vínculo que podría evitar el riesgo de un infarto

GENERANDO AUDIO...

¿Evitar el riesgo de un infarto, teniendo un perro? Foto: Pexels

Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encontraron que el riesgo de un infarto podría evitarse con la compañía de un perro, pues esto genera tanto un apego como una rutina para ambos que va desde un entrenamiento, paseos y juegos, lo cual genera beneficios a la salud.

A través de un comunicado de la UNAM, los científicos detallaron que tener un perro no solo aporta compañía, sino que también puede mejorar indicadores físicos, emocionales y cognitivos.

Más que compañía: cómo tener un perro impacta positivamente en tu salud

Foto: Getty Images

La Asociación Americana del Corazón publicó un artículo en 2019, basado en una revisión sistemática y metaanálisis de investigaciones realizadas entre 1950 y 2019, donde los dueños de perros presentaron una reducción significativa en la mortalidad. Esto según los datos consultados de más de 3.8 millones de personas.

El análisis reveló que tener un perro se asoció con una disminución del 24% en el riesgo de muerte por cualquier causa, en comparación con quienes no tienen mascota.

Los expertos analizaron exclusivamente las enfermedades del corazón, y la reducción del riesgo de mortalidad cardiovascular fue del 31%. Además, se observaron beneficios como mejor perfil lipídico y menor respuesta al estrés.

Beneficios de tener una amistad canina, según la UNAM

Francisco Javier Carbajal Merchant, médico veterinario zootecnista de la FES Cuautitlán de la UNAM, dijo que el impacto positivo de tener un lomito se explica en parte por la naturaleza social de los propios canes:

“Tienen un estrato social muy parecido al del humano; expresan sentimientos, comprenden jerarquías y generan vínculos profundos”. Francisco Javier Carbajal Merchant, veterinario

Cuidar de un perro implica establecer rutinas diarias, dichas actividades incrementan la movilidad y ayudan a combatir el sedentarismo, uno de los principales factores de riesgo cardiovascular.

En personas adultas mayores, esta dinámica puede convertirse en un apoyo terapéutico. El especialista explicó que la convivencia con un can favorece la regulación de hormonas como la dopamina, serotonina y oxitocina, relacionadas con el bienestar y el afecto, al tiempo que reduce el cortisol, conocido como la hormona del estrés.

Esa combinación influye positivamente en el estado de ánimo y en la estabilidad emocional. Además del beneficio físico, los perros también estimulan la memoria y las funciones cognitivas. Alimentarlos, bañarlos o llevarlos al veterinario obliga a establecer horarios y recordar actividades, lo que fortalece procesos mentales clave en la tercera edad.

Ejemplo positivo de tener un perro

María de la Luz Aminta, una maestra jubilada de 60 años, quedó viuda y encontró en sus perros Ipsuli y Boss una razón para mantenerse activa.

“Al retirarme me dediqué por completo a la atención de mi marido y su enfermedad, y cuando murió me pregunté, ¿y ahora qué sigue? Al voltear a mi alrededor, vi que tenía a dos preciosidades”. María de la Luz Aminta, profesora jubilada

Esos lomitos la hicieron sentir acompañada y la motivaron desde entonces a levantarse de la cama a diariamente. Desde hace seis años, cada sábado asiste al curso de Etología Aplicada al Adiestramiento Canino en la FES Cuautitlán, donde practica agility, un deporte canino que exige memoria, coordinación y condición física.

María destacó que hacer agility en el frío o de noche, le ayudó a superar enfermedades respiratorias y fortaleció su sistema inmune. Además de competir con personas más jóvenes, lo que demostró que la edad no es un límite.

Francisco Javier Carbajal Merchant dijo que cada vez más adultos mayores adoptan perros o se hacen cargo de ellos cuando los hijos se independizan. Este vínculo, explicó, suele ser fuerte y responsable.

No obstante, recomienda consultar previamente a un veterinario para elegir una raza adecuada al estilo de vida y nivel de energía del tutor. Los perros mestizos, destacó, suelen adaptarse con facilidad.

Los especialistas coinciden en que un perro puede aportar afecto, disciplina y propósito, factores clave para un envejecimiento saludable. Sin embargo, subrayan que la adopción debe ser una decisión consciente y comprometida, ya que el abandono sigue siendo un problema.

Foto: Pexels

En México, siete de cada diez hogares tienen al menos un animal de compañía, de acuerdo con la primera Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021. Los números destacaron que cerca del 40% de los casos se trata de un perro.

Más allá de una tendencia cultural, los especialistas reiteraron que esta convivencia podría tener implicaciones directas en la salud, particularmente en la prevención de enfermedades cardiovasculares, evitar el riesgo de un infarto y en el bienestar de las personas adultas mayores.

