Michoacán reporta primera muerte por sarampión en 2026; registran más de 100 nuevos casos en 24 horas

En menos de 24 horas, se registraron 107 casos nuevos. Foto: Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud confirmó la primera muerte por sarampión en el estado de Michoacán durante este 2026, mientras el país enfrenta un brote que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. Al momento, se desconoce la identidad y datos de este primer caso.

En la entidad del deceso se registran 265 casos confirmados. La mayoría de los contagios se concentra en personas que no contaban con el esquema de vacunación completo. Hasta ahora, se reportan 7 mil 417 casos y 26 fallecimientos entre 2025 y lo que va de 2026, con presencia del virus en todas las entidades federativas y 265 municipios.

¿En qué estados del país hay más casos de sarampión?

De acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión, en las últimas 24 horas se confirmaron 107 nuevos contagios, reflejando un incremento sostenido en la curva epidemiológica, especialmente durante enero. En diciembre de 2025 se contabilizaron 748 casos, mientras que en los primeros días de 2026 ya se registran 987 casos adicionales.

Foto: Secretaría de Salud

Las entidades con mayor número de contagios este año son:

Jalisco : 521 casos

: 521 casos Chiapas : 200 casos

: 200 casos Sinaloa : 65 casos

: 65 casos Ciudad de México: 51 casos

Aunque algunas regiones concentran la mayoría de los contagios, el virus ha sido detectado en toda la república, evidenciando la dispersión nacional y las dificultades para contener la transmisión.

¿Quiénes son más probables a contagiarse de sarampión?

El grupo más afectado por el sarampión son niños de 1 a 4 años, con 1,132 casos confirmados, seguido de los menores de 5 a 9 años con 881 contagios. Sin embargo, los menores de un año presentan la tasa de incidencia más alta, con más de 44 casos por cada 100 mil habitantes, ya que aún no completan su esquema de vacunación.

También se han registrado contagios significativos en adultos jóvenes de 25 a 29 años, lo que indica que esquemas incompletos o ausencia de vacunación en etapas previas representan un riesgo importante. Las autoridades sanitarias reiteran que las personas no vacunadas enfrentan mayor riesgo de complicaciones graves y hospitalización.

Síntomas del sarampión

Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus. De entre todos los signos que se pueden presentar, el más visible es una erupción cutánea prominente.

La erupción cutánea comienza entre siete y 18 días después de la exposición, generalmente en el rostro y la parte superior del cuello. Se propaga durante unos tres días, hasta llegar a las manos y los pies. Por lo general, dura entre 5 y 6 días hasta que se desvanece.

Algunos de los síntomas más comunes del sarampión son:

Fiebre alta

Tos

Rinorrea

Ojos llorosas y enrojecidos

Erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo

Pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas

De acuerdo con la OMS, antes de propagarse por todo el cuerpo, el virus del sarampión infecta las vías respiratorias.

¿Cómo prevenir el sarampión?

La vacunación es la mejor manera de prevenir el sarampión. Según la OMS, la vacuna es completamente segura y ayuda al cuerpo a combatir el virus.

La Organización sostiene que antes de que se introdujera la vacuna contra el sarampión en 1963 y se optara por la vacunación generalizada, aproximadamente cada dos o tres años se producían epidemias importantes que causaban unos 2.6 millones de muertes cada año.

