Cofepris alerta por posible toxina en leche de fórmula para bebés: estas son las marcas retiradas

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por el retiro preventivo de varias fórmulas para lactantes y alimentos para niños de corta edad, tras detectar un posible riesgo para la salud asociado a una toxina bacteriana.

  • La medida busca reducir cualquier peligro para la población infantil, uno de los grupos más vulnerables, bajo el principio precautorio establecido en la legislación sanitaria mexicana.

¿Qué marcas de leche de fórmula para bebés serán retiradas?

Los productos retirados corresponden a ALULA® GOLD PREMIUM 1, 2 y 3, así como ALULA® GOLD COMFORT KID PREMIUM y ALULA® GOLD COMFORT PREMIUM, en distintas presentaciones y fechas de caducidad que van de noviembre de 2026 a marzo de 2027.

De acuerdo con la empresa SANULAC Nutrición México (quien es la encargada de fabricar el producto) los 38 lotes registrados, ya fueron retirados del mercado.

Foto: Cofepris
Foto: Cofepris

¿Cuál es el riesgo detectado por Cofepris en estos lotes de leche de fórmula?

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el retiro se debe a la posible presencia de cereulida, una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus, detectada en uno de los ingredientes utilizados para la elaboración de estas fórmulas infantiles.

La cereulida puede provocar malestares gastrointestinales, como vómitos, diarrea y dolor abdominal, síntomas que pueden resultar especialmente delicados en bebés y niños pequeños. Por ello, Cofepris enfatizó que el retiro es estrictamente preventivo y se limita únicamente a los lotes específicos señalados en la alerta.

COFEPRIS recomienda a la población no adquirir ni consumir estas fórmulas si coinciden con los números de lote indicados, suspender su uso de inmediato y consultar a un profesional de la salud. A distribuidores y farmacias se les solicita retirar los productos del piso de venta y notificar a la autoridad sanitaria.

La dependencia aseguró que continuará con las acciones de vigilancia e informará oportunamente si se identifican nuevas evidencias que representen un riesgo para la salud pública.

