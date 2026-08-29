Alerta en Países Bajos por las letales pastillas de éxtasis con forma de Donald Trump

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Alerta en Europa por pastillas de éxtasis con forma de Donald Trump | Foto: Trimbos

El Instituto Trimbos de Países Bajos advirtió este viernes 28 de agosto por pastillas de éxtasis con la forma de Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EE.UU.), las cuales tienen la capacidad de provocar un golpe de calor con consecuencias potencialmente fatales.

El peligro de esta droga recientemente identificada contienen una cantidad muy elevada de Polimetilmetacrilato (PMMA), un plástico rígido también conocido como acrílico, según los análisis del Sistema de Información y Monitoreo de Drogas (DIMS) del instituto.

Así son las pastillas de éxtasis con forma de Donald Trump

Las autoridades neerlandesas describieron a esta droga como una pastilla bicolor, en varias combinaciones cromáticas, con la imagen de Donald Trump en el anverso y una línea divisoria en el reverso con los siguientes textos:

“NL” en la parte superior

“Trump” en la parte inferior

Pastillas de éxtasis con forma de Donald Trump | Trimbos

A raíz del descubrimiento de estas pastillas, el DIMS de Países Bajos insistió en desaconsejar el consumo de pastillas con menor contenido de PMMA y MDMA.

¿Cuáles son los peligros a la salud del “éxtasis de Trump”?

El PMMA es parecido al MDMA, principio activo del éxtasis, con la diferencia de que sus efectos tardan más en manifestarse y, generalmente, carece del efecto estimulante, aumentando el riesgo de sobredosis.

Las autoridades neerlandesas también advirtieron que, horas después de consumir PMMA, pueden aparecer diversos efectos, entre ellos:

Náuseas

Aumento del ritmo cardíaco

Convulsiones

Fiebre alta

Fuente: Instituto Trimbos

“Su consumo puede provocar sobrecalentamiento, convulsiones epilépticas, pérdida del conocimiento y, en casos extremos, la muerte“, según Laura Smit-Rigter, coordinadora del DIMS.

Debido a un potencial mortal, por la posibilidad alta de sobredosis, el Instituto Trimbos llamó a los ciudadanos de Países Bajos a no consumir las pastillas con la forma de Donald Trump “bajo ninguna circunstancia“.

Países Bajos emite recomendaciones ante esta droga

Una semana antes del informe por parte del Instituto Trimbos, las autoridades neerlandesas recibieron múltiples muestras de las pastillas con forma de Donald Trump, por lo que recomendaron a los consumidores a estar alerta de sus efectos.

“Si alguien la ha ingerido y experimenta efectos graves, llame inmediatamente a los servicios médicos e intente tranquilizar a la persona afectada”. Instituto Trimbos

Trimbos recalcó que la única forma de evitar los riesgos inherentes de las drogas es no consumirlas; sin embargo, llamó a los usuarios a hacer analizar sus drogas en el DIMS en caso de insistir en su consumo.

Finalmente, recordó que su app “Red Alert” permite a los ciudadanos mantenerse informados sobre las últimas novedades relacionadas con drogas de alto riesgo y el estado de las alertas vigentes.

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