Apnea del sueño afecta más a mujeres y podría pasar desapercibida, revela estudio

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También obtuvieron peores puntuaciones en alteraciones del sueño. Foto: HealthDay

Las mujeres con apnea del sueño tienden a padecerla más que los hombres, aunque se despiertan por la noche con la misma frecuencia, según un nuevo estudio.

Las mujeres informaron de niveles mucho más altos de dolor de cabeza, pesadillas y necesidad de ir al baño por la noche debido a su apnea del sueño, informarán los investigadores en la próxima reunión anual de la Academia Americana de Medicina del Sueño y la Sociedad de Investigación del Sueño.

También obtuvieron peores puntuaciones en alteraciones del sueño, deterioro diurno, ansiedad, ira, fatiga, depresión y función cerebral, según los investigadores.

“En una amplia gama de síntomas atípicos, las mujeres reportan de forma uniforme una mayor carga sintomática”, dijo Stuti Vaidya, investigadora en medicina del sueño en la Universidad de Pittsburgh.

“Nuestros resultados sugieren que los algoritmos actuales que utilizan los clínicos para diagnosticar y tratar a pacientes con apnea obstructiva del sueño siguen centrándose en los síntomas clásicos y no consideran la gama más amplia de síntomas que pueden experimentar las mujeres”, afirmó en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a más de 500 personas que comenzaban a usar CPAP para tratar la apnea del sueño moderada a grave. Unas 2 de cada 5 eran mujeres.

Los investigadores evaluaron los síntomas de los pacientes mediante cuestionarios y observaron su sueño.

Los resultados mostraron que mujeres y hombres tuvieron aproximadamente el mismo número medio de eventos despiertos, unos 36 frente a 40 por hora.

“Las mujeres con apnea obstructiva del sueño moderada a severa que inician el tratamiento con CPAP presentan una gravedad similar de la apnea del sueño y síntomas clásicos como ronquidos, jadeos nocturnos y somnolencia”, explicó Vaidya.

Sin embargo, las mujeres tendían a verse mucho más afectadas por los efectos secundarios de la apnea del sueño, según los investigadores.

Esto podría significar que las mujeres sufran de apnea del sueño mucho más tiempo que los hombres antes de ser diagnosticadas formalmente, dijo Vaidya.

“Nuestros resultados sugieren que las mujeres pueden no ser diagnosticadas ni tratadas por apnea obstructiva del sueño hasta que desarrollen síntomas clásicos de una gravedad similar a la observada en los hombres, lo que puede contribuir a retrasos en el diagnóstico”, explicó.

Vaidya tenía previsto presentar sus conclusiones este lunes en la reunión de SLEEP en Baltimore.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por pares.

Autor Dennis Thompson, reportero de HealthDay

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