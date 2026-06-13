CNTS llama a aumentar las donaciones de sangre voluntarias en México

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El domingo 14 de junio es el Día Mundial del donante. Foto: Getty Images

El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS), llama a aumentar la donación en México en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora cada 14 de junio.

Una donación de sangre puede salvar hasta tres vidas e incluso beneficiar a más personas cuando algunos de sus componentes se dividen en pequeñas fracciones para atender a pacientes pediátricos o recién nacidos, informó el director de Normalización del CNTS, Óscar Aguilar Sierra.

El especialista recordó que esta fecha, celebrada desde 2003, busca agradecer a quienes realizan una donación voluntaria y altruista, así como crear conciencia sobre la importancia de garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de la sangre y sus componentes.

Solo el 8.5% de las donaciones en México son voluntarias

Óscar Aguilar Sierra señaló que, al cierre de 2025, únicamente el 8.5% de las donaciones de sangre en México correspondieron a donantes voluntarios y altruistas.

El resto de las donaciones se realiza mediante esquemas de reposición o donación familiar, es decir, cuando se solicita sangre para un paciente específico o para reponer unidades previamente utilizadas en tratamientos médicos.

De acuerdo con el funcionario, la sangre obtenida de donantes voluntarios suele ser más segura para los pacientes receptores, ya que quienes participan de manera desinteresada generalmente proporcionan información más precisa y veraz durante las entrevistas médicas previas a la donación.

Requisitos para donar sangre

Las autoridades de salud recordaron que para convertirse en donante es necesario cumplir con ciertos requisitos básicos:

Tener entre 18 y 65 años

Pesar más de 50 kilogramos

No haber sido sometido a cirugías durante los últimos seis meses

No haberse realizado tatuajes, perforaciones o sesiones de acupuntura en los últimos 12 meses

No haber consumido bebidas alcohólicas en las 72 horas previas a la donación

En el caso de las mujeres, no estar embarazadas ni en periodo de lactancia

Asimismo, es indispensable que la persona se encuentre en buen estado de salud. Si presenta alguna enfermedad o consume medicamentos, el personal médico del banco de sangre deberá evaluar si es apta para donar.

Promueven la cultura de la donación altruista

Aguilar Sierra recordó que del 1 al 5 de junio se realizó el Segundo Maratón Nacional del Donante de Sangre “Extiende tus Brazos por México”, una iniciativa que busca incrementar la participación ciudadana y fortalecer la cultura de la donación altruista en el país.

Las autoridades sanitarias reiteraron que la participación de más personas en este tipo de acciones es fundamental para garantizar el abasto de sangre y atender oportunamente a pacientes que requieren transfusiones en hospitales y centros de salud.

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