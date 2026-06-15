Brote de ébola deja ya más de 780 casos con 181 muertes en República Democrática del Congo

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Foto: AFP/Archivo

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) elevaron a, al menos, 181 los muertos confirmados a causa del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el noreste del país, que deja ya más de 780 casos, así como un total de 40 pacientes recuperados.

El Ministerio de Sanidad congoleño informó en su último balance publicado en redes sociales este domingo que, al 13 de junio, hay 782 casos confirmados, con 181 fallecidos y 40 personas recuperadas. Ello supone que han sido registrados 72 nuevos casos en nueve localidades:

Ituri: 56

Mongbwalu: 25

Bunia: 13

Rwampara: 6

Nyankunde: 5

Komanda: 3

Nizi: 2

Damas: 1

Nia-Nia: 1

A ese respecto, las autoridades sanitarias alertaron sobre dos nuevas zonas sanitarias afectadas: la aldea de Nia-Nia, en Ituri, y Mabalako, zona rural ubicada en Kivu del Norte, lo que supone que el número de áreas afectadas pasa de 29 a 31.

“La expansión geográfica de la epidemia continúa”, advirtió la cartera de Salud aseverando que se está desplegando una “respuesta inmediata” en esas nuevas zonas.

El pasado viernes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que el brote de ébola en República Democrática del Congo “se está expandiendo”, tanto a nivel de número de datos como en cuanto al número de territorios en los cuales se han registrado contagios.

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con síntomas iniciales que pueden aparecer de forma repentina, como fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

RDC, que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai, es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.

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