Una mancha que crece, cambia o sangra podría ser cáncer de piel: estas son las señales de alerta

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Checa estas señales. Foto: Gettyimages

Una pequeña mancha en la piel, un lunar que cambia de forma o una lesión que comienza a sangrar pueden parecer problemas menores; sin embargo, especialistas advierten que estas alteraciones podrían ser señales tempranas de cáncer de piel, una enfermedad que cada año afecta a miles de personas en México y que, cuando se detecta a tiempo, suele tener altas probabilidades de tratamiento exitoso.

“Muchas veces lo pasamos por alto, pero existen ciertas situaciones que nos pueden ayudar a identificar si una manchita o una lesión puede ser significativa y puede ser un cáncer de piel”. Erick Ortiz, oncólogo

En el marco del Día Mundial de la Conciencia sobre el Cáncer de Piel, el oncólogo médico Erick Ortiz llamó en el noticiero “A las Nueve en Uno” a prestar atención a cualquier cambio inusual en la piel y evitar que lesiones aparentemente inofensivas pasen desapercibidas.

No todos los cánceres de piel son iguales

Ortiz explicó que existen dos grandes grupos de cáncer de piel, los no melanoma y el melanoma. Los primeros suelen presentar un crecimiento más lento y, en muchos casos, pueden tratarse de manera relativamente sencilla si se detectan a tiempo. En este grupo se encuentran el carcinoma basocelular y el carcinoma escamoso.

Sin embargo, el melanoma representa la variante más agresiva. “El melanoma es el cáncer de piel más agresivo, el más peligroso. Tiene la capacidad de extenderse hacia otros sitios del cuerpo con mayor facilidad”, advirtió.

Además, aclaró que no todos los melanomas están relacionados directamente con la exposición solar, ya que algunos pueden aparecer en zonas poco visibles como la planta de los pies o debajo de las uñas.

Las personas con piel clara, ojos claros, cabello claro o antecedentes de exposición prolongada a los rayos ultravioleta tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Los cambios en la piel que no deben ignorarse

De acuerdo con el médico, una de las principales herramientas para identificar posibles señales de alerta es la llamada regla “ABCDE”, utilizada por especialistas para evaluar lunares y manchas sospechosas.

Entre las características que requieren atención se encuentran:

Asimetría en la lesión

Bordes irregulares

Cambios en el color

Incremento en el tamaño

Evolución o crecimiento rápido

“Si una lesión o una manchita es asimétrica, si tiene bordes irregulares o presenta una evolución rápida en poco tiempo, es el momento adecuado para acudir a revisión médica”, señaló Ortiz.

El especialista destacó que también es importante vigilar lesiones que sangran, cambian de apariencia o presentan modificaciones visibles en pocas semanas o meses.

“Si son lesiones que cambian en poco tiempo, que sangran, que van creciendo de una forma rápida, es donde hay que poner especial atención”. Erick Ortiz, oncólogo

Una de las principales ventajas del cáncer de piel es que gran parte de los casos pueden resolverse mediante tratamientos relativamente simples cuando se identifican en etapas tempranas.

“Gran parte de los cánceres o las lesiones malignas de la piel se pueden quitar o tratar de una manera relativamente fácil, que es con cirugía”, explicó el oncólogo.

Por ello, insistió en la importancia de acudir al médico ante cualquier cambio sospechoso y mantener revisiones periódicas, especialmente en personas con factores de riesgo.

Cómo prevenir el cáncer de piel

La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Ortiz recomendó utilizar protector solar de al menos FPS 50, reaplicarlo cada dos horas durante la exposición al aire libre y evitar actividades bajo el sol entre las 10:00 de la mañana y las 15:00 horas.

“Si tenemos que exponernos al sol por cuestiones recreativas o laborales, por lo menos cada dos horas debemos estarnos poniendo bloqueador solar”. Erick Ortiz, oncólogo

Finalmente, el especialista recordó que la piel es el órgano más extenso del cuerpo y que aprender a reconocer cambios sospechosos puede marcar la diferencia entre una lesión tratable y un cáncer detectado en etapas avanzadas.

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