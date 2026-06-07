Araña gigante se expande por más países; esto pasa si te muerde

GENERANDO AUDIO...

Araña Nosferatu, qué pasa si te muerde. Foto: Getty

La araña Nosferatu (Zoropsis spinimana) está llamando la atención en Europa por su rápida expansión hacia regiones donde antes no era común verla. Aunque su nombre y apariencia pueden resultar intimidantes, especialistas aseguran que su mordedura no suele representar un peligro grave para las personas.

Originaria de la región del Mediterráneo, esta especie ha sido detectada cada vez con mayor frecuencia en zonas del norte de Europa, incluido el mar Báltico. Organizaciones conservacionistas atribuyen parte de su expansión a los viajes de personas que podrían transportarla accidentalmente en equipaje o vehículos.

¿Por qué la araña Nosferatu se está expandiendo en Europa?

La organización ecologista NABU documenta desde hace años la presencia de la araña Nosferatu en Alemania y recientemente reportó un aumento récord de avistamientos durante 2026. Según los especialistas, varios factores podrían explicar su expansión:

Transporte accidental en equipaje durante viajes.

Adaptación a espacios interiores cálidos.

Reproducción durante todo el año en viviendas y garajes.

Efectos asociados al cambio climático.

La especie ya ha sido observada en todos los estados federados de Alemania y también se reporta con frecuencia en zonas cercanas al mar Báltico.

Cómo identificar a la araña Nosferatu

La araña Nosferatu debe su nombre a la película muda de terror “Nosferatu”. En la parte superior de su cuerpo presenta un dibujo que algunas personas relacionan con un vampiro, una calavera o una máscara. Entre sus principales características destacan:

Coloración café claro, en su mayoría

Los machos miden entre 10 y 13 milímetros.

Las hembras alcanzan entre 10 y 19 milímetros.

Con las patas extendidas puede medir hasta 8 centímetros.

Puede trepar vidrio y ventanas gracias a pelos adhesivos en sus patas.

¿La mordedura de la araña Nosferatu es peligrosa?

Expertos señalan que la especie puede morder cuando se siente amenazada. Sin embargo, los efectos suelen ser similares a los de una picadura de avispa. La hinchazón normalmente desaparece después de algunos días y solo las personas con alergias severas deben extremar precauciones ante posibles reacciones más graves. En caso de síntomas mayores, es recomendable asistir con un médico para su atención y tratamiento de forma inmediata.

Además, la araña Nosferatu cumple una función importante en el ecosistema, ya que se alimenta de otras arañas, moscas y polillas. Por ello, organizaciones ambientales recomiendan no matarla y, en caso de encontrarla dentro de casa, trasladarla cuidadosamente al exterior.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.