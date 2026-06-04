Confirman caso de gusano barrenador en EE. UU.; autoridades activan “acción inmediata”

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La plaga había sido erradicada en Estados Unidos en 1966. Foto: UNAM

Autoridades de Estados Unidos (EE. UU.) confirmaron este jueves la detección de un caso de gusano barrenador.

El contagio fue detectado en un ternero, al sur de Texas, señaló Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

“Tenemos una detección positiva confirmada de gusano barrenador del Nuevo Mundo en un ternero de tres semanas”, explicó la funcionaria en una sesión informativa.

También, la secretaria de Agricultura señaló que ya estaba en marcha una “acción inmediata” para contener y erradicar el parásito.

“Estamos utilizando todas las herramientas disponibles, en colaboración con los estados, los rancheros y los funcionarios de vida silvestre, para erradicar esta plaga antes de que pueda propagarse y amenazar a los productores de ganado estadounidenses”, escribió la funcionaria en su cuenta de X.

We are treating the confirmed case of New World Screwworm in a Texas cattle ranch with the utmost seriousness and are responding aggressively alongside our state partners @TAHC.



USDA's proactive actions bought us nearly a year to prepare, as models had projected New World… pic.twitter.com/Ws5ceLc9ew — Secretary Brooke Rollins (@SecRollins) June 4, 2026

Cabe recordar que Estados Unidos prohibió el comercio de ganado con México en el verano pasado tras informes de que se habían detectado reses positivas a la plaga, que había sido erradicada en el país en 1966, hasta un brote en el sur de Florida en 2017, según el sitio web del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

¿Qué es el gusano barrenador y por qué es tan peligroso?

El gusano barrenador es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, un parásito que se alimenta del tejido vivo de mamíferos.

Esto lo convierte en una amenaza directa para el ganado, pues provoca heridas abiertas que, si no se tratan a tiempo, pueden derivar en infecciones graves o incluso la muerte del animal.

Aunque rara, también puede afectar a seres humanos, especialmente si tienen heridas expuestas. En esos casos, las larvas pueden desarrollarse en los tejidos, generando infecciones que requieren atención médica urgente.

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