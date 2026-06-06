Ébola se dispara en Congo; autoridades confirman 82 muertos y 452 casos confirmados

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Casos de ébola en el Congo se disparan en las últimas horas. Foto: Getty

La República Democrática del Congo (RDC) enfrenta un fuerte aumento de casos de ébola, luego de que las autoridades sanitarias confirmaran 71 contagios y 21 muertes adicionales en las últimas horas. Con esta actualización, el brote suma 82 fallecidos y 452 casos confirmados.

El incremento ocurre mientras los equipos médicos aceleran las pruebas de diagnóstico en las zonas más afectadas del norte y noreste del país. Las autoridades consideran que la localidad minera de Mongbwalu, en la provincia de Ituri, es el principal foco de transmisión.

Brote de ébola en Congo preocupa por rápido crecimiento

El Ministerio de Salud de la RDC informó que el aumento de casos se produjo tras el procesamiento de nuevas muestras recolectadas en comunidades afectadas por el virus.

La situación genera preocupación porque la cepa identificada corresponde a Bundibugyo, una variante del ébola para la que actualmente no existe una vacuna aprobada.

Además, el virus ya se ha extendido a la vecina región de Kivu y cruzó la frontera hacia Uganda, donde también se reportaron dos muertes relacionadas con el brote.

CDC advierte posible epidemia de gran magnitud

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) alertaron que este brote podría convertirse en uno de los más grandes registrados desde la epidemia que afectó a África Occidental entre 2014 y 2016, cuando murieron más de 11 mil personas.

De acuerdo con los investigadores, muchos pacientes comenzaron a presentar síntomas entre mediados y finales de mayo. Tras ello, calculan que el virus circuló durante semanas antes de ser detectado oficialmente.

Los análisis también sugieren que la transmisión pudo haber iniciado entre finales de enero y mediados de febrero, mucho antes de que las autoridades recibieran los primeros reportes de enfermedades inusuales.

Autoridades refuerzan vigilancia y diagnóstico

Los CDC estiman que, si una baja proporción de pacientes es identificada y aislada rápidamente, existe una alta probabilidad de que los contagios superen los 20 mil casos en los próximos tres meses.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias reforzaron el seguimiento de contactos cercanos a los pacientes infectados. Actualmente, cerca de 4 mil 800 personas permanecen bajo monitoreo.

También se instaló un nuevo laboratorio de diagnóstico en Mongbwalu para acelerar la detección de casos y acercar los servicios médicos a las comunidades afectadas por el brote de ébola.

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