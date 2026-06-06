Gusano barrenador avanza en Texas; autoridades de EE. UU. confirman segundo caso

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Van dos casos de gusano barrenador confirmados en una semana. Foto: Reuters

Un segundo caso de gusano barrenador fue detectado al sur de Texas, a unos nueve kilómetros del primer caso, así lo confirmó la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) este viernes.

De acuerdo con las autoridades el segundo caso fue reportado en un ternero de un mes de edad en el condado de Zavala, Texas.

USDA has confirmed a second detection of New World Screwworm in a one-month-old calf in Zavala County, Texas — approximately 5.6 miles from the first case.



With our partners in Texas, we are responding with speed and strength. — New World Screwworm Rapid Response (@Screwworm_RR) June 5, 2026

Confirmaron que un equipo de respuesta del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, por sus siglas en inglés) se encuentra en el lugar y que se han desplegado remolques de respuesta móvil y se están realizando liberaciones de moscas estériles, dos millones de forma aérea y cuatro millones de forma terrestre por semana.

Se activaron las zonas de control y se intensificó la vigilancia, ante la presencia del gusano barrenador.

Gráfico sobre gusano barrenador en Texas. Fuente: USDA

La USDA recordó a través de sus redes sociales oficiales que los suministros de tratamiento están disponibles a través de la Comisión de Salud Animal de Texas.

Primer caso de gusano barrenador en Texas

We are treating the confirmed case of New World Screwworm in a Texas cattle ranch with the utmost seriousness and are responding aggressively alongside our state partners @TAHC.



USDA's proactive actions bought us nearly a year to prepare, as models had projected New World… pic.twitter.com/Ws5ceLc9ew — Secretary Brooke Rollins (@SecRollins) June 4, 2026

El jueves pasado, las autoridades sanitarias estadounidenses confirmaron el primer caso de gusano barrenador en un ternero al sur de Texas.

“Tenemos una detección positiva confirmada de gusano barrenador del Nuevo Mundo en un ternero de tres semanas”. Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos.

La secretaria de Agricultura señaló que se puso en marcha una acción inmediata para contener y erradicar el parásito.

“Estamos utilizando todas las herramientas disponibles, en colaboración con los estados, los rancheros y los funcionarios de vida silvestre, para erradicar esta plaga antes de que pueda propagarse y amenazar a los productores de ganado estadounidenses”, detalló la funcionaria.

Cabe recordar que Estados Unidos prohibió el comercio de ganado con México en el verano pasado tras informes de que se habían detectado reses positivas a la plaga, que había sido erradicada en el país en 1966, hasta un brote en el sur de Florida en 2017, según el sitio web del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

¿Qué es el gusano barrenador y por qué es tan peligroso?

El gusano barrenador es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, un parásito que se alimenta del tejido vivo de mamíferos.

Esto lo convierte en una amenaza directa para el ganado, pues provoca heridas abiertas que, si no se tratan a tiempo, pueden derivar en infecciones graves o incluso la muerte del animal.

¿Cómo es la mosca del gusano barrenador?

La Cochliomyia hominivorax fue descrita por primera vez en 1858 por el médico francés Charles Coquerel.

La mosca del gusano barrenador mide entre 8 y 10 milímetros (mm), con cuerpo azul acerado, reflejos verdosos y ojos rojizos. Tiene tres bandas negras en el tórax y un abdomen redondeado y velludo. A diferencia de otras especies del mismo género, ésta no se alimenta de tejido muerto, sino que necesita carne viva para sobrevivir, explicó la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

Su aspecto es blanquecino y alargado, y su forma de tornillo da origen a su nombre en inglés: screwworm.

¿Qué hacer si hallas una larva de esta mosca?

De acuerdo con con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se deben seguir las siguientes recomendaciones.

Para ganaderos:

Revisa a diario a tu ganado, sobre todo si presenta heridas

Aplica productos larvicidas ante cualquier lesión sospechosa

Notifica a Senasica de inmediato si detectas signos de miasis

Para veterinarios:

Trata inmediatamente cualquier herida sospechosa

Notifica cualquier posible caso a las autoridades sanitarias

Supervisa a especies vulnerables

Para transportistas:

Revisa la salud del ganado antes del traslado

Asegura que hayan recibido baños larvicidas

Cumple con las inspecciones sanitarias oficiales

En caso de sospecha:

Contacta sin demora a los servicios veterinarios oficiales

No intentes retirar las larvas por tu cuenta

Aísla a los animales afectados para evitar la propagación

¿Cómo afecta la miasis a los humanos y dónde es más común?

Si bien es poco común que la miasis afecte a humanos, pueden infestar heridas en personas con poca sensibilidad , como algunos pacientes diabéticos que no detectan el dolor de la lesión, dijo la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM

, como algunos que no detectan el dolor de la lesión, dijo la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM Sin embargo, los principales hospederos son los bovinos , pues la mosca es atraída por el olor del ombligo de los becerros. También se puede encontrar en cerdos, perros, caballos y, en menor medida, conejos. Esta plaga es más frecuente en zonas rurales y poco común en las ciudades

, pues la mosca es atraída por el olor del ombligo de los becerros. También se puede encontrar en cerdos, perros, caballos y, en menor medida, conejos. Esta plaga es más frecuente en zonas rurales y poco común en las ciudades Si una persona se infecta requerirá de hospitalización y atención médica especializada

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