Así puedes reducir hasta en 60% el riesgo de complicaciones derivadas de la diabetes, según la Secretaría de Salud

La diabetes mellitus no conduce de manera inevitable a complicaciones graves como daño renal, ceguera o amputaciones, pese a que estos padecimientos suelen asociarse con la enfermedad. Así lo afirmó este martes el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, quien subrayó que este trastorno metabólico puede prevenirse, controlarse y manejarse sin deteriorar la calidad de vida, siempre que exista un diagnóstico oportuno y se adopten medidas preventivas a nivel individual.

Durante la conferencia matutina de este 27 de enero, el funcionario subrayó que persiste el mito de que toda persona con diabetes desarrollará consecuencias severas. Sin embargo, explicó que la enfermedad se desarrolla a lo largo de la vida y que, con detección temprana y cambios en el estilo de vida, es posible retrasar o evitar sus efectos.

¿Cómo prevenir hasta en un 60% las complicaciones derivadas por la diabetes?

Con base en la información presentada por la Secretaría de Salud, las complicaciones derivadas de la diabetes mellitus pueden prevenirse o reducirse hasta en un 40–60 % si se actúa de manera temprana y focalizada, especialmente en personas con mayor riesgo. Estas son las principales medidas para lograrlo:

Detectar alteraciones en los niveles de glucosa en ayuno mediante estudios de laboratorio permite identificar la enfermedad entre cinco y diez años antes de que aparezcan complicaciones. Un seguimiento médico regular ayuda a mantener el control metabólico y prevenir daños a largo plazo.

Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y dietas altas en calorías es clave. El control del perímetro abdominal, uno de los principales factores de riesgo, contribuye a disminuir la resistencia a la insulina y el avance de la enfermedad.

Foto: Shutterstock//ilustrativa.

El ejercicio mejora el uso de la glucosa por parte del organismo, reduce el estrés y ayuda a mantener niveles adecuados de azúcar en sangre, lo que impacta directamente en la prevención de complicaciones.

Dormir mal y vivir con estrés crónico incrementa el riesgo de desarrollar diabetes y empeora su control. Mantener hábitos de descanso adecuados y atender la salud mental forma parte de la prevención integral.

Antecedentes familiares y embarazo elevan el riesgo

El secretario explicó que los antecedentes familiares juegan un papel clave. Tener un familiar con diabetes aumenta el riesgo entre dos y tres veces, mientras que contar con dos familiares puede elevarlo hasta seis veces, debido tanto a la carga genética como al entorno compartido.

En el caso de la diabetes gestacional, el riesgo es aún mayor. Las mujeres que la presentan durante el embarazo tienen entre siete y diez veces más probabilidad de desarrollar diabetes mellitus posteriormente, por lo que es fundamental realizar pruebas de glucosa entre seis y doce semanas después del parto.

La Secretaría de Salud enfatizó que no todas las personas se previenen igual: la estrategia más efectiva es intervenir de forma temprana en quienes presentan factores de riesgo, lo que permite retrasar la enfermedad o evitar complicaciones graves como insuficiencia renal, ceguera o amputaciones.

