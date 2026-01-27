¿Cómo se transmite el virus Nipah? Las claves del brote mortal que mantiene en alerta a Asia

GENERANDO AUDIO...

Virus Nipah.

India enfrenta actualmente un brote del letal virus Nipah en dos de sus comunidades, confirmó el Centro Nacional para el Control de Enfermedades de este país (NCDC por sus siglas en ingles), lo que llevo a otros países como Tailandia a emitir alertas de salud para prevenir contagios de esta grave enfermedad zoonótica que puede propagarse entre animales y personas.

Cabe destacar, que hasta el momento, la autoridades de la India solo han confirmado cinco casos positivos, pero hay más de 100 personas en cuarentena.

¿Cómo se transmite el virus Nipah?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) explicó que la transmisión del virus Nipah se produce cuando murciélagos infectados contaminan con sus excrementos los árboles frutales, lo que provoca que los cerdos se infecten al consumir esas frutas y, posteriormente, el virus se transmita a los humanos.

Además, otras especies animales, como los caballos, también pueden resultar contagiadas.



También existe riesgo directo para el humano cuando esas frutas contaminadas son consumidas por las personas sin haberlas lavado ni desinfectado previamente, así como por contacto directo con animales infectados, y de humano a humano, por contacto directo con fluidos corporales, como orina, saliva y heces.

Los síntomas del letal virus Nipah

La OPS destacó que el virus tiene un periodo de incubación de 4 a 14 días, y se asocia con las siguiente sintomatología:

Inflamación del cerebro (encefalitis)

Fiebre

Dolor de cabeza y de garganta

Tos, dificultad para respirar y vómitos

Al agravarse, puede haber desorientación, somnolencia, convulsiones y pérdida del conocimiento.

La mortalidad oscila entre 40 a 70%, y quienes sobreviven quedan con secuelas importantes como la posibilidad de tener convulsiones de forma periódica y trastornos de la personalidad.

Actualmente, no existe un tratamiento ni medicación específica para la infección por el virus Nipah.

Los casos de la India

La NCDC de la India confirmó cinco casos positivos por el virus Nipah, lo que mantiene a un centenar de personas en cuarentena. Sin embargo, el organismo aclaró que “no representa un brote importante, sino una incidencia local limitada a dos distritos de Kerala, en Kozhikode y Malappuram”.

“Los datos disponibles sugieren que no hay motivo para que la población general se preocupe por la seguridad de las personas y sus familias”. Centro Nacional para el Control de Enfermedades de la India

Alerta en Asia tras casos confirmados del virus Nipah en India

El Departamento de Control de Enfermedades (DDC) del Ministerio de Salud Pública de Tailandia emitió una alerta este lunes por la presencia del virus en la región y dijo estar monitoreando la situación.

Asimismo explicó, en otro comunicado emitido el pasado viernes, que se han tomado medidas para monitorear a los viajeros.

“Si se detecta que los viajeros presentan fiebre alta o síntomas compatibles con la infección por el virus Nipah, se realizarán pruebas de detección adicionales en el puesto de control internacional de enfermedades transmisibles”, dijo.

Por su parte, Hong Kong también emitió un comunicado donde explicó que están “realizando exámenes de salud a los viajeros procedentes de la zona afectada que presenten síntomas sospechosos, con el fin de remitir rápidamente los casos sospechosos a hospitales para su investigación”.

Actualmente no se han registrado casos importados ni locales de infección por el virus Nipah en Tailandia o Hong Kong.

El virus Nipah se identificó por primera vez durante brotes en Malasia y Singapur entre 1998 y 1999. Puede afectar a diversos animales, como cerdos, caballos, cabras, ovejas, gatos y perros.

