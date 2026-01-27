Método de la cebolla: cómo vestirte y qué prendas evitar ante la doble alerta por frío en CDMX

GENERANDO AUDIO...

¿Conoces el método de la cebolla para evitar el frío? Foto: Getty Images

La Ciudad de México enfrenta una doble alerta por bajas temperaturas, con registros que podrían llegar hasta 1 grado Celsius durante la madrugada y primeras horas del martes 27 de enero de 2026, lo que llevó a las autoridades capitalinas a emitir llamados urgentes a la población para prevenir riesgos a la salud.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Naranja y Alerta Amarilla en varias alcaldías, mientras que a nivel nacional el frío persistirá al menos cinco días más, acompañado de lluvias, vientos fuertes y posible caída de nieve o aguanieve en algunas regiones del país.

De acuerdo con la SGIRPC, se activó Alerta Naranja en las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan, donde se esperan temperaturas mínimas de entre 1 y 3 grados Celsius, desde las 00:00 hasta las 08:00 horas del martes 27 de enero.

Estas condiciones representan un riesgo mayor para niñas y niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias o crónicas, por lo que se pidió extremar precauciones.

Además, se mantiene Alerta Amarilla en 14 alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius en el mismo horario.

Cómo vestirte correctamente ante el frío intenso

Ante este panorama, las autoridades recomiendan vestirse con el método de la cebolla, es decir, usar varias capas de ropa para conservar el calor corporal y poder adaptarse a cambios de temperatura.

Lo ideal es utilizar al menos tres capas:

Primera capa: ropa térmica o de algodón, que permita absorber la humedad y mantener el calor.

Segunda capa: suéteres o prendas de lana que ayuden a conservar la temperatura.

Tercera capa: chamarra o abrigo grueso que proteja del viento y el frío extremo.

También se recomienda cubrir bien manos, cabeza y cuello, ya que por estas zonas se pierde gran parte del calor corporal. El uso de gorro, bufanda y guantes puede marcar la diferencia, sobre todo durante la madrugada.

En los pies, lo mejor es optar por calcetines de lana y calzado cerrado que evite la entrada de aire frío.

Prendas que debes evitar durante la alerta por frío

Así como hay ropa recomendada, también hay prendas que conviene evitar durante estos días:

Ropa muy ajustada, ya que dificulta la circulación sanguínea.

Prendas sintéticas sin aislamiento, que no retienen el calor.

Zapatos abiertos o delgados, especialmente durante las primeras horas del día.

Salir con ropa húmeda, ya que incrementa la sensación térmica de frío.

Otras recomendaciones clave para cuidar la salud

Además de la vestimenta, las autoridades sugieren hidratar la piel con crema para evitar resequedad y posibles lesiones por el frío. También es importante ingerir suficiente agua, aunque no se tenga sed, y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico.

Se recomienda evitar cambios bruscos de temperatura, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial para prevenir enfermedades respiratorias. En caso de presentar malestar o síntomas, se debe acudir al centro de salud más cercano.

Para quienes utilizan calentadores o chimeneas, la SGIRPC subrayó la importancia de mantener una ventilación adecuada, con el fin de evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Frío se extiende a todo el país

A nivel nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica cinco días más de frío y lluvias, debido a la interacción de la tercera tormenta invernal, la corriente en chorro polar y un río atmosférico.

Se prevé ambiente muy frío a gélido, lluvias y probabilidad de nieve o aguanieve en sierras de Sonora y Chihuahua, así como lluvia engelante en zonas de Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. También existe probabilidad de nieve en las cimas del Pico de Orizaba y el Cofre de Perote, además de evento de “Norte” con rachas de hasta 80 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

Ante este escenario, autoridades reiteran el llamado a abrigarse bien, mantenerse informados y extremar precauciones, especialmente durante las madrugadas.

