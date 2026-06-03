¡Atención! Alertan por tequila y whisky falsos: Cofepris advierte sobre botellas Don Julio y Buchanan’s

GENERANDO AUDIO...

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la falsificación de algunas botellas de tequila Don Julio, así como de la marca de whisky Buchanan’s. El organismo destacó que representan un riesgo para la salud de la población.

“Se desconocen las materias primas empleadas, así como las condiciones de elaboración en las que fueron envasados, almacenados y distribuidos, por lo que no se garantiza su calidad y seguridad”, destacó la dependencia.

¿Qué botellas de Don Julio 70 y Buchanan’s son falsas?

La autoridad sanitaria pidió poner atención a dos productos específicos:

Don Julio 70 Tequila Añejo Cristalino , en botella de 700 mililitros

, en botella de Buchanan’s Deluxe Blended Scotch Whisky Aged 12 Years, en presentación de 750 mililitros

En el caso de Don Julio 70, la botella detectada como irregular no cuenta con número de lote. Además, el cintillo de seguridad aparece pegado al tapón con pegamento, una señal de posible alteración.

Para el producto Buchanan’s Deluxe, Cofepris señaló que la etiqueta no corresponde con la que se comercializa en México. También informó que el lote L5089CE00100054481, aunque es reconocido, fue destinado a otro país y no al mercado nacional.

La alerta, expedida este 2 de junio, surgió tras acciones de control sanitario y la comparecencia de Diageo México, empresa titular de las marcas, que identificó productos falsificados en el mercado.

¿Por qué son peligrosas estas bebidas falsificadas?

Cofepris advirtió que el consumo de estas botellas representa un riesgo porque se desconocen las materias primas usadas para elaborarlas.

También se ignoran las condiciones en las que fueron envasadas, almacenadas y distribuidas. Por eso, la autoridad señaló que no se puede garantizar su calidad ni seguridad.

La autoridad sanitaria insistió en que estos productos no deben comprarse ni consumirse si tienen las características señaladas.

¿Cómo identificar una botella falsa de alcohol?

Cofepris recomendó revisar físicamente cualquier bebida alcohólica antes de comprarla.

La botella debe tener las siguientes características:

Estar en buen estado

No presentar golpes o ralladuras

No debe tener señales de manipulación

La etiqueta también debe tener buena calidad de impresión, sin faltas de ortografía y sin estar mal pegada.

Otra señal importante es revisar que el envase cuente con marbete y código QR del SAT, ya sea en el cuello de la botella o en la etiqueta.

La autoridad también pidió verificar que los precintos y sellos no estén rotos, alterados o con exceso de pegamento. Además, las tapas no deben moverse al girarlas ni presentar fugas.

La etiqueta debe incluir datos básicos como:

Nombre del producto

País de origen

Porcentaje de alcohol

Número de lote

Nombre y domicilio del fabricante, envasador o importador

Leyendas precautorias conforme a la Ley General de Salud

¿Qué hacer si ves Don Julio 70 o Buchanan’s falsos?

Si una persona identifica a la venta Don Julio 70 sin número de lote o Buchanan’s Deluxe con lote L5089CE00100054481, Cofepris pidió no comprarlos.

En caso de contar con información sobre su posible venta, la autoridad recomendó realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

Para distribuidores, Cofepris pidió comprobar la adquisición legal de los productos. Esto incluye contar con documentación y facturas que acrediten su origen.

Y advirtió que, por tratarse de productos con condiciones irregulares, no deberán ser comercializados ni distribuidos por servicios de paquetería, mensajería nacional e internacional, ni publicitados en sitios web o en páginas de redes sociales dentro de territorio nacional.

Señales de una intoxicación por bebidas alcohólicas adulteradas

Según la Secretaría de Salud, algunos de los síntomas tras consumir alcohol adulterado son:

Dolor de cabeza (principalmente del tipo punzante)

Vómitos

Dolor abdominal

Sueño excesivo

Mareo

Vértigo

Visión borrosa

Molestia excesiva provocada por la luz

Percepción de colores alrededor de los objetos

Incoordinación motora

Dificultad para respirar

Convulsiones

Por su parte, el médico Omar F. Carrasco aseguró que los primeros síntomas que se presentan son los gastrointestinales, tales como vómito y dolor abdominal; seguidos de alteraciones de la visión y daño neurológico, convulsiones y, finalmente, el estado de coma y la muerte.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.