Epidemiólogo advierte de riesgos sanitarios por el Mundial 2026 en México

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La llegada de millones de visitantes por la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa un reto sanitario para México, advirtió el doctor Paulo Castañeda, jefe de Epidemiología de Médica Sur. El especialista señaló que la combinación de grandes concentraciones de personas, movilidad internacional y convivencia masiva podría favorecer la propagación de diversas enfermedades durante el torneo.

Durante una entrevista en el noticiero “A las nueve en Uno”, el médico explicó que eventos de esta magnitud generan condiciones ideales para la transmisión de infecciones, aunque aclaró que esto no significa que se avecine una crisis sanitaria. Sin embargo, llamó a reforzar las medidas de prevención y vigilancia ante la llegada de aproximadamente 5.5 millones de turistas a las distintas sedes mundialistas.

Enfermedades gastrointestinales y ETS, algunos riesgos durante el Mundial

Paulo Castañeda destacó que las infecciones gastrointestinales podrían convertirse en el problema de salud más frecuente durante la justa deportiva.

“Lo número uno y preocupante son las enfermedades gastrointestinales, no te vas tan lejos como ébola o estas cosas que pueden ser extremadamente graves, pero afortunadamente poco comunes”. Paulo Castañeda, jefe de Epidemiología de Médica Sur

El especialista indicó que muchos visitantes estarán expuestos a microorganismos distintos a los de sus países de origen, lo que podría provocar un incremento en los casos de enfermedad diarreica aguda. “Habrá gente que va a enfermar y es una gran cantidad de personas las que van a estar expuestas”, advirtió.

Y aseguró que las enfermedades de transmisión sexual (ETS) podrían ubicarse entre los principales riesgos asociados a la celebración del Mundial. “Imagínate que tú juntas a un montonal de gente en un solo lugar, con fiesta, con motivos, con euforia; se da la tormenta perfecta”, comentó.

Asimismo, destacó que las enfermedades respiratorias representan otro foco de atención debido a la facilidad con la que se transmiten en espacios concurridos.

“Todas las congregaciones de gente multitudinaria claramente son un foco perfecto para ciertas enfermedades infecciosas”. Paulo Castañeda, jefe de Epidemiología de Médica Sur

No obstante, precisó que el objetivo es mantener vigilancia y preparación, no generar alarma. “No estamos diciendo que esto va a ser una catástrofe. Simplemente hay que estar pendientes, saber que esto va a suceder y estar preparados”, afirmó.

¿Existe riesgo por enfermedades como ébola en el Mundial?

Durante la entrevista también se abordó la preocupación generada por brotes internacionales como el ébola, particularmente por la participación de selecciones y aficionados provenientes de regiones afectadas.

Castañeda aclaró que el riesgo no está necesariamente en los futbolistas, quienes suelen vivir y entrenar en otros países, sino en la movilidad global de los aficionados.

“Yo no me preocuparía por el tema de los jugadores como tal. La inmensa mayoría juegan en Europa. Pero sí que puede venir gente de allá, los turistas, los aficionados”. Paulo Castañeda, jefe de Epidemiología de Médica Sur

El médico subrayó que los aeropuertos cuentan con mecanismos para rastrear el origen de los viajeros y detectar posibles casos sospechosos.

“Cualquier persona que venga de alguno de los países afectados está registrada. Si además tiene síntomas, por ejemplo fiebre, ese es un caso sospechoso y va a estar en cuarentena”. Paulo Castañeda, jefe de Epidemiología de Médica Sur

¿Qué pueden hacer los aficionados para protegerse?

El especialista recomendó mantener medidas básicas de prevención durante el Mundial, especialmente en lugares con grandes concentraciones de personas.

“Las medidas son muy claras, ya las sabemos, sexo protegido, tratar de consumir alimentos que sean en lugares que tengan la suficiente higiene como para no enfermar”, indicó. Paulo Castañeda, jefe de Epidemiología de Médica Sur

Además, pidió actuar con responsabilidad en caso de presentar síntomas de alguna enfermedad contagiosa. “Si uno está enfermo, pues por favor no estar aglomerándose”, comentó.

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