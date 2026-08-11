Ya son mil 960 muertes por ébola en Congo; reportan más de 4 mil casos confirmados

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Ébola continúa afectando el Congo con más de mil 960 muertes. Foto: AFP

Las autoridades de la República Democrática del Congo elevaron este lunes a mil 960 los muertos por ébola durante el peor brote registrado en el país africano. El balance también reporta 4 mil 294 casos confirmados, según el Instituto de Salud Pública congoleño.

El nuevo informe, que reúne datos hasta el sábado, señala que 722 pacientes permanecen aislados u hospitalizados, mientras que 849 personas se han recuperado. La transmisión del virus continúa activa en cuatro de las cinco provincias afectadas.

Brote de ébola continúa activo en cuatro provincias

La transmisión del ébola permanece activa en Ituri, Kivu Norte, Alto Uelé y Tshopo, de acuerdo con las autoridades sanitarias.

La provincia de Ituri continúa como el epicentro del brote. En contraste, Kivu Sur acumula 73 días sin nuevos casos confirmados, una señal de contención en esa zona.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó recientemente sobre la gravedad de la situación y mantiene seguimiento al avance del virus en el país.

Congo enfrenta brote de cepa Bundibugyo

El brote corresponde a la cepa Bundibugyo del virus del ébola, para la cual, de acuerdo con la información difundida por las autoridades, todavía no existe una vacuna aprobada.

El brote fue declarado oficialmente el 15 de mayo y desde entonces se ha concentrado principalmente en la provincia de Ituri, ubicada en el norte de la República Democrática del Congo.

El avance de la enfermedad ocurre en una zona que también enfrenta problemas de seguridad debido a la presencia de milicias armadas.

Ataques de milicias complican respuesta contra el ébola

Los ataques registrados en Ituri han provocado el desplazamiento de habitantes y dificultado el trabajo de los equipos médicos encargados de contener la enfermedad.

Así, la situación de seguridad representa un obstáculo para localizar posibles casos, aislar a pacientes y realizar labores de vigilancia epidemiológica en las comunidades afectadas.

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